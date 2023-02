Nintendo Direct – Macht euch bereit für eine XXL-Präsentation

Zuverlässig wie eh und je veröffentlicht Nintendo im Februar (und im September) jeden Jahres eine hauseigene Direct, welche anstehende Titel präsentiert. Passend zum Rhythmus steht die nächste Direct schon vor der Tür. Am Mittwoch, den 08.02.23 erwartet uns um 23 Uhr eine rund 40-minütige Präsentation, welche sich auf Switch-Titel des ersten Halbjahres konzentrieren wird. Lasst uns gemeinsam darüber spekulieren, um welche Titel es sich dabei im Detail handeln könnte!

Advance Wars, Zelda und Co.

Bislang können wir über die Inhalte der anstehenden Nintendo Direct nur spekulieren. Dabei dürften einige Inhalte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall eine Rolle spiele. Dazu zählt zum Beispiel das im Mai erscheinende Rollenspielabenteuer The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Auch Pikmin 4, ein DLC zu Splatoon 3 oder neue Infos zu Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon sind durchaus denkbar. Stets gewünscht und bislang nie dabei gewesen sind neue Infos zum bereits angekündigten Metroid 4. Außerdem deutet vieles darauf hin, dass wir endlich mehr über das Veröffentlichungsdatum zu Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp erfahren.

Als mögliches Highlight der Direct wäre auch die lang ersehnte Switch Pro durchaus denkbar. Besonders im Hinblick darauf, dass der Lebenszyklus der normalen Switch auch mit einem Zelda-Titel begonnen hat und mit Hogwarts Legacy im Sommer ein sehr anspruchsvoller Titel in den Startlöchern steht, spricht vieles für eine anstehende Pro-Version der Switch. Ob es letztendlich wirklich so kommt, erfahren wir dann spätestens am 08. Februar um 23 Uhr auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Nintendo of Amercia via YouTube

Titelbild: © Nintendo