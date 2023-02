Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – Alles deutet darauf hin, dass der Release kurz bevor steht

Nicht ein, nicht zwei sondern gleich drei Mal wurde das heiß ersehnte Remake Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp mittlerweile verschoben. Die Neuauflage der Strategiespiele, welche ursprünglich für den Game Boy Advance erschienen sind, sollte ursprünglich bereits am 03. Dezember 2021 erscheinen. Im Oktober 2021 wurde dann die erste Verschiebung bekannt gegeben. Das Spiel benötige noch einen letzten Feinschliff und sollte final am 08. April 2022 erscheinen. Doch aufgrund des andauernden Krieges zwischen Russland und der Ukraine wurde Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ein weiteres Mal verschoben – diesmal auf unbestimmt Zeit. Doch nun scheint Bewegung in die Thematik zu kommen. Vieles deutet mittlerweile darauf hin, dass das Advance Wars Remake schon bald erscheinen könnte.

Pappdisplays sorgen für Spekulationen

Ein Walmart-Mitarbeiter sorgte auf Reddit für Spekulationen. Laut ihm seien Pappdisplays geliefert worden, die das Erscheinungsdatum verschiedener Titel beinhalten. Neben Minecraft Legends (18. April 2023) und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (12. Mai 2023) soll es demnach ebenfalls ein Pappdisplay zum Advance Wars Remake gegeben haben. Auf dem Pappdisplay sollen laut dem Walmart-Mitarbeiter die Worte „Jetzt erhältlich“ stehen.

Spannend wird es dadurch, dass die Pappdisplays bereits ab dem 10. Februar im Markt platziert werden dürfen. Ein kurz bevorstehender Release von Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp scheint also sehr wahrscheinlich. Leider fügte der Reddit-Nutzer seinem Bericht keine Fotos bei, weswegen nicht mit hundert prozentiger Sicherheit gesagt werden kann, ob seine Aussage der Wahrheit entspricht. Es bleibt also abzuwarten, ob wir vielleicht schon in der kommenden Woche in das lang erwartete Remake starten können.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Quelle: www.reddit.com

Titelbild: © Nintendo