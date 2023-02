Tekken: Neue Vorstellung für Tekken 8

Es gibt so einige Geschichten zum Release von Tekken 8, aber was Bandai Namco zum Thema wirklich am Leben erhält, ist der viele Content über neue Youtube-Videos. So auch dieses Mal bei dem bislang noch nicht gelisteten Video zur neuen Vorstellung: Nina Williams betritt die Arena in Bestform.

Eiskalte Assassine

Nina Williams ist für jeden Tekken-Kenner ein Begriff. Die stillvolle Blondine durfte in keinem Teil fehlen. Deshalb glänzt sie auch dieses Mal in der Vorschau zum neuen Gameplay für Tekken 8 mit flüssigen und akrobatischen Attacken und hat ihre Waffen immer im Anschlag. Auf den Mund gefallen, ist die Gute auch nicht und so wird sie mit anderen spielbaren Charakteren auch im neuen Teil verfügbar sein. Bisher gehören dazu Jin Kazama, Jun Kazama, Kazuya Mishima, Lars Alexandersson, Paul Phoenix, Marshall Law, King und Jack-8.

Man munkelt, dass der neue Tekken-Teil Ende März seinen Release feiern soll. In welche Geschichten dann die kesse Lady tatsächlich verwickelt ist und wie sich die bislang längste Story in einem Beat’em Up entwickeln wird, werden wir hoffentlich bald erfahren. Bis dahin können wir aber Ninas Erscheinen und das erste Gameplay im Trailer genießen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Bandai Namco via Youtube

Titelbild © Steam