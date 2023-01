Bis zur Glotze – ChatGPT: Die Technologie der Zukunft? – Mit Dr. Aljoscha Burchardt vom DFKI | Folge 103

Bei Bis zur Glotze geht es um DAS Tech-Thema der vergangenen Wochen. ChatGPT schlägt momentan große Wellen und beherrscht aktuell die Tech-News. Die Künstliche Intelligenz ist in aller Munde und damit auch Grund genug, dass wir in Folge 103 mal darüber sprechen. Doch dafür haben wir uns einen Experten auf dem Gebiet ins Haus geholt!

Podcast zur Künstlichen Intelligenz “ChatGPT” – mit Dr. Aljoscha Burchardt

Timestamps:

(00:00:17) – Begrüßung und Intro

(00:01:19) – Was ist ChatGPT?

(00:09:34) – Woher kommen die Daten für ChatGPT?

(00:13:08) – Ist ChatGPT tatsächlich so viel besser?

(00:16:56) – Wo wird ChatGPT momentan angewendet?

(00:19:16) – Kann ChatGPT News schreiben?

(00:22:27) – ChatGPT vs. Hate Speech

(00:26:27) – Künstliche Intelligenz in der Literatur

(00:29:13) – KI als Instrument zum Lernen von Inhalten

(00:32:22) – ChatGPT vs. Alexa, Siri und Co

(00:34:58) – Revolutioniert KI den Journalismus?

(00:46:52) – Meinungsfreiheit vs. Verbot

(00:49:07) – Die verschlafene Digitalisierung

(00:51:34) – Wo liegt die Zukunft von ChatGPT

(00:54:39) – Wo liegen die Grenzen von ChatGPT/ KIs grundsätzlich?

(00:56:52) – Wie reagiert das Silicon Valley?

(01:02:23) – Wem gehören die Texte des ChatGPT?

(01:04:29) – Verabschiedung

Die KI-Revolution?

Dr. Aljoscha Burchardt ist am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz tätig und beschäftigt sich dahingehend auch schon länger mit dem Thema ChatGPT. Der Experte im Bereich Sprachtechnologie und KI stand uns als Gast Rede und Antwort zu unseren Fragen rund um die bekannte KI ChatGPT. Was ist ChatGPT überhaupt? Wie funktioniert es eigentlich? Wo wird es angewendet? Wie kann es in Zukunft genutzt werden? Was ist möglich und was nicht? Und welchen Einfluss hat eine solche KI eigentlich auf unsere Arbeit als Redakteure und den Journalismus insgesamt? Wie revolutionär ist die Technologie? Diese und noch viele weitere Fragen haben wir in unserem Podcast besprochen und geben dabei einen tieferen Einblick darin, was ChatGPT überhaupt ist und wie das Thema grundsätzlich einzuordnen ist.

Ein großer Dank geht dabei natürlich an Aljoscha, den wir dabei mit Fragen löchern konnten!

Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser etwas anderen Folge von Bis zur Glotze!

Moderation: Christian Koitka

Gast: Alexander Weinstein, Ann-Kathrin Günther, Dr. Aljoscha Burchardt