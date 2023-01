Jahresvorschau 2023 – Diese Gaming-Highlights erwarten uns

Das Jahr 2022 haben wir uns als Rückblick und Geheimtipp-Sammlung angeschaut, nun blicken wir mit unserer Jahresvorschau 2023 nach vorne. Denn dieses Jahr scheint, anders als 2022, mit großen Titeln nur so zu klotzen. Darum schauen wir uns in unserer Vorschau einige der Spiele an, die 2023 erscheinen (sollen).

Ein Ritt durch das 2023

Selbstverständlich ist das Jahr noch nicht von Januar bis Dezember komplett fest mit Releases durchgetaktet. Während die ersten Monate schon einigermaßen vorgeplant erscheinen, sieht es nach hinten raus noch undurchsichtig aus. Widmen wir uns einfach mal den Spielen, von denen wir relativ sicher sagen können, dass sie schon bald erscheinen werden. Der Release, der eindeutig die kürzeste Wartezeit mit sich bringt, ist One Piece: Odyssey. Das Piratenabenteuer mit Ruffy und Co ist bereits am 13. Januar erschienen und entführt uns in ein relativ klassisches JRPG mit rundenbasierten Kämpfen. Wir konnten das Spiel bereits auf der Gamescom anspielen und hinterließ einen recht guten Eindruck. Natürlich reichen 30 Minuten kaum, um ein derart komplexes Spiel tiefer zu beleuchten. Doch die dynamischen rundenbasierten Kämpfe fühlten sich keineswegs altbacken an und die verschiedenen Charaktere können auf verschiedenste Art und Weise angepasst und verbessert werden. Wer PC, PS4, PS5, Xbox One oder Xbox Series besitzt, kann sich somit bereits ein interessantes Spiel für 2023 merken.

Square Enix geht in die Vollen

Das war es mit dem Januar aber noch lange nicht. Das Jahr fängt nämlich furios an. Nintendo legte mit Fire Emblem: Engage ebenfalls stark los und Fans des Strategie-RPG’s sollten hier voll auf Ihre Kosten kommen. Der Titel erschien am 20. Januar für die Switch. Nicht berücksichtigt wurdedie Konsole aber beim Release von Forspoken am 24. Januar. Der Titel von Square Enix kam ausschließlich für PS5 und PC und konnte bereits per Demo angespielt werden. Mit einem flotten Kampfsystem und einer offenen Welt plant Square Enix den nächsten großen Wurf mit einer neuen Marke.

Die Demo spaltete die Gemüter zwischen Euphorie und Enttäuschung, die fertige Version änderte daran wenig. Ändert aber nichts daran, dass es einer der großen Releases für Januar werden ist. Gleiches gilt für das Remake von Dead Space. Nach jahrelanger Abstinenz der Reihe kehrt Dead Space als Neuauflage zurück und will das schaffen, was Callisto Protocol nicht gelungen ist. Am 27. Januar ist es soweit. Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake dagegen soll mit einer ganz anderen Stimmung den Monat abrunden. Auf Basis von Kampf um Bikini Bottom, soll hier ein Nachfolger erscheinen, der viele Referenzen zur Serie aufgreifen und spielerisch umsetzen will. Im Test hinterließ das Spiel aber einen nicht ganz so runden Eindruck. Anders als der Überraschungs-Release von Hi-Fi Rush. Das Spiel von Tango Gameworks katapultierte sich nach der Ankündigung auf der Xbox Direct in die Charts und erntete Traumwertungen. Das Spiel ist bereits erhältlich und auch im Game Pass verfügbar.

Es wird magisch

Puh, aber durchatmen? Keine Chance. Der Februar macht genauso furios weiter. Am 10. Februar wird es mit Hogwarts Legacy dann so richtig magisch. Einer der meist erwarteten Titel steht zumindest für PC, Xbox Series und PS5 an. Für die alten Konsolen erscheint das Spiel später. Ob das Spiel außer wunderschöne Kulissen auch spielerische Substanz hat wird sich dann herausstellen. Die Erwartungen sind jedoch hoch. Etwas später erscheint dann Wild Hearts, ein Monster Hunter Verschnitt von EA in Zusammenarbeit mit Koei Tecmo. Eine ungewöhnliche Konstellation. Das zuständige Studio war bislang eher für die Warriors-Spiele zuständig. Ob Wild Hearts da gelingt, wird sich zeigen.

Am 16. Februar stürzt man sich auf PC, PS5 und Xbox Series in die Welt. Bereits einen Tag später erscheinen Die Siedler: Neue Allianzen. Nach vielen Anpassungen und zahlreicher Kritik soll nun endlich der Release anstehen. Ob aber an den richtigen Stellschrauben gedreht wurde? Die darauf folgende Woche lässt auch nicht locker. Atomic Heart, der Japano-Titel Like a Dragon: Ishin! und der VR-Titel Horizon: Call of the Mountain stehen an. Am 22. Februar steht immerhin auch der Release von PSVR2 an. Das VR-Headset wird für 599€ auf den Markt kommen. Company of Heroes 3 ist dann noch ein weiterer großer Name. Das Spiel kommt am 23. Februar in den Handel.

Resident Evil 4 in hübsch

Das alles ist schon unübersichtlich viel? Der März kennt kein Erbarmen. Es geht weiter mit noch mehr großen Releases. Angefangen am 3. März mit Wo Long: Fallen Dynasty. Wer Elden Ring rauf und runter gespielt hat, bekommt neues Futter. Denn Wo Long ist ein waschechtes SoulsBourne, nur eben nicht von From Software. Dank des vielseitigen Kampfsystems ist es wohl noch ganz gut mit Sekiro vergleichbar. Am 9. März geht es dann auf hohe See. Skull & Bones von Ubisoft sticht in See. Denkste. Ubisoft verkündete eine weitere Verschiebung, sodass ein Release im März nun abgeschrieben ist. Obs noch 2023 wird? Wir werden sehen. Mit Star Wars Jedi: Survivor steht ein weiteres Highlight bevor. Nach The Fallen Order kommt nun am 17. März der Nachfolger für PC, PS5 und Xbox Series und möchte spielerisch an den beliebten Vorgänger anknüpfen. Die ersten Gameplay-Trailer versprachen bereits Großes.

Natürlich erwartet uns mit dem Remake von Resident Evil 4 noch ein Brett. Eines der beliebtesten Spiele dieses Genres erhält eine Neuauflage, wodurch die Erwartungshaltung natürlich immens hoch ist. Wer eine PS4, PS5, Xbox Series oder einen PC besitzt, kann sich am 24. März dem Survival-Horror aussetzen. Natürlich kann man auch gleich noch ein paar Tage warten und mit System Shock Remake eine weitere Neuauflage spielen. Ein genaues Datum gibt es hier noch nicht. Allerdings dürften wir uns hier auf eine baldige Ankündigung einstellen.

Ein neues Spiel mit Zelda – Oder hieß er Link?

Der April ist, Stand heute, tatsächlich noch relativ ruhig. Nicht viele Releases sind auf diesen Monat festgelegt. Mit Dead Island 2 ist jedoch ein Titel dabei, auf den wir schon lange warten. Sehr lange sogar. Ob wir nun endlich mal mit einem Release rechnen können? Angeblich können am 28. April auf Zombie-Jagd gehen und dabei wieder auf kreative Art und Weise gegen Untote vorgehen. Alles in allem können wir dann aber die Zeit nutzen, um mal die ganzen Spiele aus den Vormonaten nachzuholen, bevor im Mai dann eines der Highlights des Jahres auf uns wartet.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist der Nachfolger zu Breath of the Wild. Jenem Spiel, welches neben Ocarina of Time wohl als “all time best” der Zelda-Games zählt. Wir dürfen uns wieder auf eine offene Welt, tolle Rätsel und spannende Kämpfe freuen. Das exklusiv für Nintendo Switch kommende Spiel wird am 12. Mai veröffentlicht und dürfte natürlich wieder die volle öffentliche Aufmerksamkeit genießen. Aber dabei dürft ihr nicht Suicide Squad: Kill the Justice League aus den Augen verlieren. In den Action-Adventure schlüpft ihr in die Haut der Bösen und kämpft gegen bekannte DC-Helden. Aber beeilt euch mit dem Durchspielen. Der Juni hat wieder einige Zeitfresser parat.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das nächste große Final Fantasy

Frisch zum Monatsstart geht es direkt mit Street Fighter 6 los. Fans von Beat ’em Ups bekommen endlich neues Futter von Capcom und können auf PC, PS5 und Xbox Series ab dem 2. Juni wieder wilde Kombinationen ausführen. Außerdem erscheint nur wenige Tage später ein weiteres Highlight des Jahres. Mit Diablo IV geht die Traditionsreihe in die nächste Runde. In der offenen Welt, die in fünf Regionen unterteilt ist, spielen wir uns durch eine nicht mehr zufallsgenerierte Map, die dennoch dynamisch sein soll. Auch Dungeons dürfen nicht fehlen. Dank spezieller PVP-Gebiete möchte Blizzard ein Spiel für Solo -und Multiplayer Fans schaffen.

Ab dem 6. Juni wissen wir, ob das Ganze auch wirklich eine ausbalancierte Erfahrung ist, die eine würdige Nachfolge antritt. Außer die Switch erhält jede gängige Konsole einen Ableger. Doch mit Final Fantasy XVI kommt eine weitere große Marke mit einem heiß erwarteten Ableger. Das RPG will mit einem actionreichen Kampfsystem, spannenden Charakteren und einer vielseitigen Welt begeistern. Die Erwartungshaltung ist aufgrund der bislang spannenden Trailer sehr hoch. Wir dürfen also gespannt sein auf das finale Releasedatum für das Spiel, welches für Playstation 5 und PC erscheint.

Das Xbox-Portfolio für 2023

So far so good. Das sind die Releases von denen wir wissen, der Rest steht noch ein wenig in den Sternen. Kürzlich zeichnete sich jedoch ab, dass uns noch zwei Microsoft-Titel im ersten Halbjahr ins Haus stehen. Mit Redfall erscheint der Arcane-Shooter von Bethesda für PC und Xbox, wofür der Mai als Zeitraum angepeilt wird. Konkrete Infos gibt es hierzu allerdings noch nicht. Der nochmals größere Release ist allerdings Starfield. Das Sci-Fi-Spiel der Macher von Elder Scrolls und Fallout ist das ambitionierteste Spiel von Bethesda.

Der Titel wird exklusiv für Xbox Series und PC erscheinen, dabei soll der Titel auch noch in der ersten Hälfte von 2023 auf den Markt kommen. Nach einem mauen Jahr in Bezug auf Xbox und große Exklusiv-Releases, lasten große Hoffnungen auf dem Action-RPG. Doch die Redmonder legen auch mit weiteren Spielen 2023, die alle noch auf ein konkretes Datum waren. Rennspiel-Fans freuen sich auf Forza Motorsport, Shooter-Freunde dagegen fiebern dem lang ersehnten Release von S.T.A.L.K.E.R 2 entgegen, welche ebenfalls Teil des Game Pass werden. Zu Hellblade 2: Senuas Saga warten wir ebenfalls noch ungeduldig auf weitere Infos und ein Releasedatum.

Auf der PS5 wird es heldenhaft

Aber auch Sony hat einiges zu bieten. Mit Spider-Man 2 steht natürlich ein weiterer Knaller bevor. Ein konkretes Datum steht noch aus. Doch nach dem Erfolg 2018 und Miles Morales, dürfte uns wieder einmal ein tolles Abenteuer für PS5 bevorstehen. Darüber hinaus legt auch Hideo Kojima mit DS2 (Death Stranding 2?) nach und beschert uns den Nachfolger zum liebevoll getauften DHL-Simulator. Das Spiel kommt jedoch nicht nur für PS5 raus, sondern auch für PC. Wann? Wir werden sehen. Gleiches gilt für das Remake von Silent Hill 2. Auch hier tappen wir noch etwas im Dunkeln, was ein konkretes Datum angeht. Aber auch der Titel erscheint neben der Playstation 5 für PC. Horror-Fans bekommen also einen schaurig schönen Trip in die Vergangenheit spendiert. Andere wiederum bekommen die Möglichkeit, einen alten Klassiker in frischen Gewändern nachzuholen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kommt’s oder kommt’s nicht

Auch Alan Wake könnte 2023 sein großes Comeback feiern. Remedy kündigte hier bereits Teil 2 an, mehr ist seitdem aber noch nicht gekommen. Womöglich ist dieses Jahr auch noch zu ambitioniert, sodass wir uns eher auf 2024 einstellen müssen. Das Spiel erscheint zudem nicht mehr für die Last-Gen, sondern für PS5, Xbox Series und PC. Das trifft im Übrigen auch auf Avatar: Frontiers of Pandorra zu. Einen genauen Termin für das Spiel zur erfolgreichen Filmreihe haben wir allerdings noch nicht. Ubisoft und das Studio hinter The Division planen aber noch einen Release für 2023. Zudem wird mit Armored Core 6 eine alte Traditionsreihe fortgeführt. Dafür verantwortlich ist From Software, die Macher von Elden Ring. Ein Soulslike solltet ihr aber nicht erwarten, denn Armored Core ist eine gänzlich unabhängige Reihe dessen. Der Titel ist allerdings auch noch für die Last Gen geplant.

Gleiches trifft auf The Wolf Among Us 2. Der Nachfolger des großen Telltale-Hits aus dem Jahr 2013 könnte möglicherweise zum 10-jährigen Jubiläum des Erstlings erscheinen, verlassen sollte man sich darauf allerdings nicht. Verantwortlich dafür ist Telltale Games. Das ursprüngliche Telltale existiert jedoch schon nicht mehr. Die LCG Entertainment Inc. kaufte 2019 die Rechte auf, nachdem Telltale Insolvenz anmelden musste und LCG übernahm daraufhin auch den Namen der Spieleschmiede.

Die kleinen Helden

2023 wird aber auch wieder ein Jahr, welches einige kleine Schätze bereit hält. Zum einen lohnt sich ein Blick auf Manor Lords. Das Strategiespiel erschien bereits 2022 im Early Access, dieses Jahr steht der offizielle Release an. Für Begeisterung konnte das Spiel aber jetzt schon sorgen. Im Fokus steht Aufbaustrategie, allerdings gibt es auch Echtzeitschlachten, ähnlich wie in Total War. Wer mit dem Genre nichts anfangen kann, sollte sich vielleicht mal Flintlock: The Siege of Dawn anschauen. Das Action-Rollenspiel verknüpft Fantasy-Elemente, Nahkampf und Fernkampf, als auch einen magischen Begleiter. Die ersten Trailer lassen Gutes erwarten. Dem Studio, welches für Ashen verantwortlich war, ist einiges zuzutrauen. Noch im ersten Quartal soll das Spiel erscheinen. In jedem Fall dauert es aber nicht mehr allzu lange.

Gleiches gilt für die Sidescroller Planet of Lana, als auch The Last Case of Benedict Fox. In beiden Spielen absolviert ihr clevere Rätsel und habt die ein oder andere Platforming-Passage vor euch, sind stilistisch jedoch komplett verschieden. Auch Replaced ist ein spannendes 2D-Action-Adventure, welches einen interessanten Grafikstil verwendet und für dieses Jahr geplant ist. Bis auf Manor Lords erscheinen die genannten Spiel auch ab Werk für den Game Pass, sodass die Einstiegshürde sehr freundlich ausfällt.

Auf ins Jahr!

Wir ihr seht, wartet das Jahr 2023 mit einigen Hochkarätern auf. Natürlich birgt die kommende Zeit noch viel mehr an großen Titeln, die aber vielleicht auch noch gar nicht angekündigt wurden. Natürlich lohnt sich der Blick auch immer wieder auf die vielen, zahlreichen tollen Indie Games. Welche Spiele besonders spielenswert sind und von welchen man vielleicht die Finger lassen sollten, erfahrt ihr selbstverständlich auf unserer Website, als auch unseren Podcast “Bis zur Glotze”. Für diesen haben wir übrigens große Pläne, daher solltet ihr uns da definitiv auf Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music folgen. In dem Sinne wünschen wir euch ein schönes Spielejahr!

