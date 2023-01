Playstation Plus – Das sind die Extra- und Premium-Neuzugänge im Januar 2023

Playstation Plus besteht schon längst nicht mehr nur aus einem einzigen Abo, welches euch neben Online-Gaming auch “Gratis-Games” beschert. Mit den Stufen Extra- und Premium habt ihr außerdem noch einen großen Spielekatalog und on top noch alte Classics von früher dabei. Auch das Angebot erweitert sich ständig. Sony hat für Januar nun einen großen Schwung an neuen Titeln bekannt gegeben.

Ein großer Schwung für Playstation Plus

Sony verkündete einen ganzen Schwung an neuen Titeln, die in die höheren Stufen von PS Plus aufgenommen werden. Der Service unterteilt sich bereits seit einiger Zeit in drei Stufen. Essentiell ist das bekannte Modell, Extra und Premium sind dazu gekommen. Die bieten, ähnlich wie der Game Pass, zahlreiche Spiele für PS4 & PS5 an. Premium verfügt zudem über alte Klassiker, die bis in die PS1-Ära zurückreichen. Mit dem neuesten Update kommen für die beiden Stufen einige große Titel in den Katalog. Neben Back 4 Blood und Dragon Ball Z: FighterZ erscheint auch noch die Special Edition von DMC5. Wir haben euch aber nochmal im Detail aufgeschlüsselt, welche Spiele in welche Stufe des Abos und für welches System erscheinen:

PS Plus Extra und Premium

Back 4 Blood – PS5/PS4

Dragon Ball FighterZ – PS4

Devil May Cry 5: Special Edition – PS5

Life is Strange: Before the Storm – PS4

Life is Srange – PS4

Jett: The Far Shore – PS5/PS4

Just Cause 4: Reloaded – PS5/PS4

Omno – PS4

Erica – PS4

Nur PS Plus Premium

Syphon Filter 3 – PS1

Star Wars Demolition – PS1

Everybody’s Golf 2 – PS1

Die Spiele sind ab dem 17. Januar im Service verfügbar. Im Konsolenmenü könnt ihr euer bisheriges Modell entweder upgraden oder auch als Neukunde auf das Abo zugreifen.

