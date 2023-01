Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake – Der neue Trailer zeigt euch wundersame Welten

Wer wohnt in na Ananas ganz tief im Meer? Die Antwort auf diese Frage kann nur eine sein: Spongebob Schwammkopf. Einer der Helden meiner Kindheit bekommt mit Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake ein neues Videospiel-Abenteuer spendiert, welches für viele Fans ein wahrer Hoffnungsschimmer sein kann. Denn bislang machen alle veröffentlichten Trailer durchaus Lust auf mehr. So auch der neueste Trailer, der vor allem die verschiedenen wundersamen Welten vorstellt, welche Spongebob in seinem neuen Abenteuer gemeinsam mit seinem Freund Patrick erkunden wird.

Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake erscheint am 31. Januar

Allzu lange müssen wir uns nicht mehr gedulden. Spongebobs neuestes Abenteuer erscheint bereits am 31. Januar 2023 für die Nintendo Switch, Xbox One, die Playstation 4 und den PC. Drei Wochen vor Release wird die Vorfreude aller Spielerinnen und Spieler nochmal durch einen rund 90 Sekunden langen Trailer in die Höhe getrieben.

In dem Story-Trailer fällt vor einem ein Detail sofort auf: Alle Original-Synchronsprecher, die wir auch aus der beliebten Fernsehserie kennen, leihen den Charakteren auch in der Videospieladaption ihre Stimme. Zudem bekommen wir einen genaueren Einblick in die vielen verschiedenen Welten, die Spongebob und sein bester Freund Patrick erkunden werden. Egal ob im Wilden Westen, der Steinzeit oder im ritterlichen Mittelalter: In Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake können wir uns wohl auf jede Menge Charme, Witz und Nostalgie einstellen.

Quelle: Nintendo of Amercia via YouTube

Titelbild: © THQ Nordic