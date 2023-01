Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 2.2023

Pünktlich zum neuen Jahr sind wir auch wieder mit der Releasevorschau am Start. An dieser Stelle möchte ich mich kurz entschuldigen, dass ich aufgrund einiger Ereignisse nicht in der Lage war, euch dieses Format Woche zu Woche abzuliefern. Jetzt bin ich aber wieder da und liste euch die Spiele auf, die in den kommenden Tagen erscheinen werden und euch eure Langeweile ein wenig vertreiben könnten.

Das Revival der Releasevorschau zu Beginn des Jahres

Children of Silentown (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 11. Januar

Ein düsteres kleines Adventure in außergewöhnlichem Zeichenstil, bei dem ihr dem Mädchen Lucy helft, die Verworrenheiten in einem kleinen Walddorf, welches von Monstern bedroht wird, aufzdröseln.

KartRider Drift (PC, PS4, Xbox One) – 11. Januar

Ein Funracer einer besonders in Korea beliebten Spielereihe, welches sich auf den ersten Blick nicht von den Genre-Kontrahenten absetzen kann. Sicher wird es für Fans des Genres aber eine Menge Spaß machen.

Breakers Collection (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 12. Januar

In diesem Paket sind die 2D-Kampfspiel-Klassiker Breakers und Breakers Revenge, damals noch für das Neo Geo erschienen, enthalten.

Drago Noka (PC, Switch) – 12. Januar

Gefährliche Riesen und Monster haben die Erde unbewohnbar gemacht und so suchte sich die Menschheit einen neuen Ort zum Siedeln: Auf dem Rücken von riesigen Drachen. Baut eure Dörfer auf und zieht mit euren Drachen in die Schlacht auf der Suche nach wichtigen Materialien.

Lone Ruin (PC, Switch) – 12. Januar

Ein weiterer Eintrag im stetig wachsenden Roguelike-Katalog, gemixt mit Pixeloptik und Twinstick-Shooter-Elementen.

Vengeful Guardian: Moonrider (PC, PS4, PS5, Switch) – 12. Januar

Ein Retro-Ritt zurück in die Zeiten von Ninja Gaiden, Contra und Castlevania. Gepaart mit SNES-Optik und einer Menge Action erwartet euch hier eine nostalgische Zeitreise in die 16 bit-Ära.

One Piece Odyssey (PC, PS4, PS5, XSX) – 12. Januar

Ruffys nächstes Abenteuer präsentiert sich diesmal in Form von rundenbasierten Kämpfen in einer offenen Spielwelt.

Fury Fight: Gangsters of City (Switch) – 13. Januar

Ein Brawler mit einer Optik, die nur so beschrieben werden kann dass die Spielfiguren so aussehen, als wären die Modelle nicht zu ende programmiert worden.

UnderDungeon (PC, Xbox One, XSX, Switch) – 13. Januar

Ein Titel, welcher vom Namen und Aussehen her an Undertale erinnert, spielerisch aber eher in die Kategorie Zelda schlüpft. Als kleine Katze erkundet ihr die Welt, sammelt Gegenstände und erforscht, wie der Name es verrät, dunkle Dungeons mit fiesen Monstern.

Und das war unsere erste Releasevorschau in 2023 als auch die erste nach einer langen Pause. Freut ihr euch, dass wir wieder mit diesem Format zurück sind? Und auf welchen dieser Titel freut ihr euch? Teilt uns eure Gedanken gerne in den Kommentaren mit.

