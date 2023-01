Jeremy Renner – Zustand noch kritisch aber stabil

Mit gemischten Gefühlen wachen Fans und vor allem die Familie von Jeremy Renner an diesen Tagen auf. Die schweren Stürme und extremen Wetterverhältnisse in den USA fordern weiterhin viele Opfer. Mehr als 31.000 Menschen haben allein im Bundesstaat Nevada keinen Strom mehr. Dem ehemaligen Avengers hat es in seinem Haus im Washoe County ebenfalls erwischt. Die Polizei fand ihn gegen 9 Uhr am Neujahrsmorgen.

Jeremy Renner nach Operation auf Intensivstation

Am Montag musste sich Jeremy Renner einer schwerwiegenden Operation unterziehen, nach einem Unfall, bedingt durch die unerlässlichen Schneestürme in den USA. Viele Familien leiden derzeit unter den Wetterverhältnissen. Der Marvel Star ist zwar stabil und hat die Operation entsprechend der Umstände gut überstanden, dennoch liegt er weiterhin auf der Intensivstation, damit sein Körper genesen kann. Wie es danach aussieht und mit welchen Folgen Renner und seine Familie rechnen müssen steht noch nicht fest. In knapp zwei Wochen sollte eigentlich wieder ein neues Großprojekt vom Hawkeye Darsteller anlaufen. Am 15. Januar 2023 erscheint die zweite Staffel von Mayor of Kingstown, der überaus erfolgreichen Produktion von Taylor Sheridan. So wirklich freuen wird sich aufgrund der Ereignisse aber wahrscheinlich niemand. Wir senden an dieser Stelle der Renner Familie und allen anderen Familien, die unter den Katastrophen leiden müssen, viel Stärke.

