Gewinnspiel – Wir verlosen zusammen mit Astragon 2x Police Simulator: Patrol Officers (PlayStation 4, Xbox Series)

Spieler treten hier die neue Karriere beim Brighton Police Department an, um in den Straßen der US-amerikanischen Küstenstadt Brighton für Recht und Ordnung zu sorgen und einen Einblick in die alltägliche Polizeiarbeit zu erhalten.

Bevor sie ihre erste Schicht antreten, haben Spieler die Wahl zwischen acht diversen Charakteren, mit denen sie ihre Polizeikarriere beginnen können. Eine Vielzahl herausfordernder Aufgaben erwartet die Spieler, wobei sich die Schwierigkeit und Komplexität erhöht, je höher die Polizisten in der Karriereleiter aufsteigen. Anfänglich verteilen sie noch zu Fuß Strafzettel, doch bald erhalten die Spieler ihren ersten Streifenwagen, dürfen Raser fangen, Unfälle aufklären und Verdächtige ausfindig machen.

Besonders erfahrene Beamte können schließlich sogar Überfälle aufklären und Drogenhändler festsetzen. Während des Spielens werden fortlaufend neue Interaktionen, Fahrzeuge und Reviere freigeschaltet, wodurch sich keine Schicht anfühlt wie die Vorherige. Außerdem wurde eine Spiel-Mechanik eingebaut, die das Verhalten der Spieler verfolgt und bewertet, wobei schlechtes Verhalten schnell zur Entlassung führen kann. Dazu bietet Police Simulator: Patrol Officers Spielern die Möglichkeit, im Online-Koop-Modus zu zweit auf Streife zu gehen und so gemeinsam in Brighton für Recht und Ordnung zu sorgen.

© 2022 Astragon / Release: 10. November 2022

Was gibt es zu gewinnen?

Polizist kann jeder werden Wir verlosen zusammen mit Astragon 2x das brandneue Police Simulator: Patrol Officer für euch. Gewinner:in 01: 1x Police Simulator: Patrol Officer (Xbox Series X) Gewinner:in 02: 1x Police Simulator: Patrol Officer (PlayStation 4) Angebot Police Simulator: Patrol Officers Steelbook Edition (exklusiv bei amazon) - PlayStation 4 Willkommen in Brighton! Schließe dich den Reihen der Polizei dieser fiktiven US-amerikanischen Großstadt an und erlebe den Alltag eines Streifenpolizisten oder einer Streifenpolizistin.

Erlebe ein Verkehrssystem, das organisch Staus, Verkehrsunfälle, zu schnell fahrende Autos, weitere Verkehrsvergehen wie das Überfahren einer roten Ampel und mehr erschafft.

Drei Stadtteile mit mehreren Nachbarschaften und eigenem Flair.

Eine Reihe von Aufgaben: von Verkehrsunfällen, Parkverstößen und Noteinsätzen bis hin zur Verfolgung von Drogenhändlern und Graffiti-Sprayern.

Einzelspieler- und Mehrspielermodus

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende 2 Fragen:

Das wollte ich immer werden... Welchen Job wolltest Du als Kind immer ausüben?

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Astragon für die Bereitstellung der Preise.