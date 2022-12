Bis zur Glotze – Hades 2, FF16, Death Stranding 2 uvm.: Die Game Awards 2022 | Folge 95

In dieser Ausgabe von Bis zur Glotze sprechen wir, natürlich, über The Game Awards 2022, deren Sieger und die neuesten Ankündigungen. Jasmin, Tobias und Christian haben sich eingefunden und besprechen die berühmte Award-Show, die einige Überraschungen bereit hielt. Neben bisher bereits bekannten Spielen wurden u.a. auch Death Stranding 2 und Hades 2 angekündigt. Warum insbesondere letzterer Titel bei Tobias Stürme der Euphorie entfacht, erfahrt ihr in Folge 95.

Bis zur Glotze – Podcast zu den Game Awards 2022

Timestamps

(00:15) – Intro & Begrüßung

(01:18) – Allgemeines Résumé zu den Game Awards

(09:22) – Judas: Der geistige Bioshock-Nachfolger

(13:52) – Hades 2

(22:44) – Baldurs Gate 3

(26:46) – Forspoken + Fazit zur Demo

(38:42) – Final Fantasy 16

(42:08) – Diablo 4

(47:51) – Death Stranding 2

(51:14) – Among Us: Hide & Seek

(55:46) – Viewfinder

(58:07) – Replaced

(01:00:33) – Banishers

(01:02:52) – Immortals of Aveum

(01:04:36) – Fazit

Eine durchaus positive Show

Die Game Awards 2022 sind vorbei und wir sprechen über die Highlights der Show. Neben (Nicht-) Überraschungen bei den Siegern, besprechen wir auch die zahlreichen Ankündigungstrailer. Ob Final Fantasy 16, Baldurs Gate 3 oder Diablo 4. Hier wurde einiges geboten. Zu Forspoken war sogar kurzerhand eine Demo erhältlich, die bei uns in der Redaktion aber gespaltene Meinungen erzeugt. Anders als die Ankündigung von Hades 2, über die sich insbesondere Tobias sehr gefreut hat. Ebenfalls heiß diskutiert wird bei uns die Ankündigung von Death Stranding 2. Der Vorgänger hat bei uns nicht nur positive Gefühle hervorgerufen. Darüber hinaus besprechen wir noch weitere Ankündigungen wie Judas, Among Us, Replaced, Banishers oder Immortals of Aveum. In dem Sinne: Viel Spaß mit Folge 95 unseres Podcasts.

Moderation: Christian Koitka

Redaktion der Sendung: Jasmin Beverungen, Tobias Mehrwald