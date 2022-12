Bis zur Glotze – Battle Royales und weitere Empfehlungen dieser Woche | Folge 93

In dieser Folge von Bis zur Glotze haben sich Tobias und Ann-Kathrin zusammengesetzt, um über ihre Spiele der Woche zu sprechen. Dabei kamen zufälligerweise gleich zwei Battle Royale-Titel auf, die den beiden sehr viel Freude bereitet haben und definitiv eine Empfehlung wert sind.

Podcast zu unseren Empfehlungen der Woche | Bis zur Glotze

Timestamps:

00:17: Warhammer 40k: Darktide

11:32: Saint Kotar

20:30: Realm Royal Reforged

23:32: Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

39:12: RimWorld: Biotech

Das Thema diese Woche: Battle Royales

Zufälligerweise kommt in diesem Podcast das Genre Battle Royale groß heraus. Völlig unabgesprochen quatscht Ann-Kathrin über das lange vergrabene Realm Royale, das 2018 vom Entwickler Hi-Rez Studios als Beta-Version veröffentlicht und dieses Jahr frisch aus dem Dornröschenschlaf geholt wurde. Tobias kontert daraufhin mit Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, das bereits 2021 erschien und Teil des großen Rollenspiel-Franchise rund um Vampire: The Masquerade und World of Darkness ist.

Natürlich kommen auch andere Spielegenres in der Duo-Runde vor. Tobias hat noch das Actionspiel Warhammer 40k: Darktide, zu dem auch ein Test erscheinen wird, und den aktuellen DLC der Aufbausim RimWorld mitgebracht. Ann-Kathrin führt zudem in die düstere und eigenwillige Welt des storylastigen Abenteuerspiels Saint Kotar ein, das vor kurzem ein DLC, einen ersten interaktiven Comic und einen Test von uns erhielt! Viel Spaß also bei dieser unterhaltsamen Duo-Runde.

Moderation: Tobias Mehrwald

Redaktion der Sendung: Ann-Kathrin Günther

