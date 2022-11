God of War: Ragnarök – zu Ehren eines Verstorbenen

Mit God of War: Ragnarök hat Sony wirklich wieder eine großartige Arbeit geleistet. In unserem Test haben wir bereits ausführlich von dem Spiel berichtet und unsere Erfahrungen geteilt. Jedoch sind in solchen Gameplays noch lange nicht alle Geheimnisse gelüftet. Eines ist versteckt in einer Nebenstory, in der der verstorbene Entwickler Jake Snipes und sein Liebe geehrt wird.

Möge die Regenbogen Flamme niemals erlöschen

Für alle Spieler und Spielerinnen ist der Beitrag vielleicht ein Spoiler, daher seid gewarnt weiter zu lesen. Es handelt sich hierbei um die Nebenquest „Across the Realms“. Es ist eine der Gefallen-Aufgaben, in der ihr die Geschichte eines Liebespaares erfahrt: Somr und Jari. Sie durchreisten die verschiedenen Welten, um ein Zuhause für sich zu finden. Eine Welt, die sie so akzeptiert wie sie sind und sie hinterlassen Spuren ihrer Zuneigung füreinander mit einem Symbol.

Wenn ihr das ewige Lagerfeuer in Midgard findet, habt ihr auch das Lager des Paares gefunden und von dort aus macht ihr euch auf die Suche nach Zutaten für ein spezielles Gericht.

Die Ballade von Somr und Jari ist eine besondere, um vor Allem queeren Menschen ein vertrautes und warmes Gefühl zu geben. Daran zu erinnern, dass sie sich selbst in einer grausamen Welt wie dieser allein durch eine Person zuhause fühlen können. Die Zutaten, die ihr dabei sucht, sind deshalb für eine Mahlzeit des Komforts. All eure Werte werden um fünf Einheiten angehoben. Es ist eine “deliziöse Kreation, die Körper und Seele wärmt.”

Eine unsterbliche Erinnerung

Die eigentlichen Protagonisten sind hier aber Entwickler Sam Handrick und Jake Snipes aus Santa Monica. Die beiden Herren lernten sich kennen, als Jake 2019 zum Team von God of War hinzustieß. Sie reisten durch Amerika, verbrachten alle Zeit gemeinsam und weil sie auch ihr Herzblut in das Spiel legten, bat Jake darum ein Symbol ihrer Liebe füreinander integrieren zu dürfen. Ein Herz mit ihren Initialen. Eric Williams, Director von God of War stimmte dem nicht nur zu, sondern kreierte mit dem gesamten Team diese Geschichte.

Jake Sniper starb 2020 an Epilepsie. Sam Handrick musste also lange warten, bis er dies endlich veröffentlichen konnte. Er sagt: “Das Feuer wird niemals aufhören zu brennen. Selbst an den kältesten Tagen, selbst in den Nächten, an denen du nicht mehr leben willst. Es wird in dieser Welt bleiben. Sony Santa Monica erschuf etwas für die Ewigkeit, die Geschichte erzählend von einem Mann, in dem ich etwas fand, was ich nicht benennen kann. Etwas, was ich immer noch bei mir trage.”

Quelle: ign.com & Sam Handrick via Twitter

