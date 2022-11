Deadpool – Und der verlorene Weihnachtsfilm

Die Deadpool-Verkörperung schlechthin Ryan Reynolds ist bekannt für sein Auftreten auf Social Media und in der Öffentlichkeit. Auffallen tut das vor allem, wenn er neue Filme und Projekte promotet. In einem Interview für seinen neuen Film Spirited kam Reynolds nicht umher auch noch mal den “Merc with a Mouth” zu erwähnen. Und passend zu dieser Jahreszeit hatte Weihnachten nicht nur eine nebensächliche Rolle.

Der Deadpool-Weihnachtsfilm, der (leider) nie zu Stande gekommen ist

An der Seite von Will Ferrell präsentiert sich Ryan Reynolds im neuen Apple exklusiven Film Spirited. Die Adaption von A Chistmas Carol wird von Kritiker nicht ganz so positiv aufgenommen bisher, was auf viele Filme zutrifft die Ryan Reynolds in den letzten Jahren gedreht hat. Einen Film zu dem Reynolds das Drehbuch mitgeschrieben hat, war ein kleines Deadpool-Weihnachtsfilmchen, indem sogar gesungen werden sollte. Leider konnte dieser Film nie gedreht werden. Die Arbeiten daran fielen in den Zeitpunkt der Übernahme von Fox durch Disney und deshalb verlor sich das ganze Projekt.

So erzählt es Ryan Reynolds zumindest in einem Interview. Vielen fragten sich bereits, wie es mit dem fast unsterblichen Söldner weitergehen würde, nachdem Disney die Fox-Studios aufkaufte. Anders als die X-Men Produktionen, waren Reynolds und das Deadpool-Team sehr erfolgreich. Tatsächlich steht ja schon fest, dass am 08.11.2024 der dritte Film erscheint und dieses Mal mit dem Rückkehrer Hugh Jackman als Wolverine.

