Black Panther: Wakanda Forever – Marvels Helden siegen wieder

Kaum überraschend bringt der neue Marvel Streifen Black Panther: Wakanda Forever Disney wieder einen Haufen Geld ein. Derzeit veröffentlichen andere Filmstudios aber auch gar nicht mal so viele Filme, die dem Konglomerat die Stirn bieten könnten. Nur in Japan verspricht ein Rennen spannend zu werden. Währenddessen sinkt die Präsenz von Black Adam, dessen Zuschauerzahlen sicherlich vom letzten MCU-Phase 4 Film verschlungen werden.

Black Panther: Wakanda Forever liefert einen der besten Pandemie Starts hin

Zwar fallen die Kritiken zu Black Panther: Wakanda Forever sehr unterschiedlich aus, was im MCU keine Überraschung ist, vor allem in der nun abgeschlossenen Phase 4, die Einspielergebnisse werden nicht gestört. Über 330 Mil. US-Dollar konnte der Film weltweit nach den ersten Tagen einfahren. Damit liegt er 2022 hinter den Kollegen von Doctor Strang In The Multiverse of Madness und auf Platz 3, wenn man die gesamte Pandemiezeit in Betracht zieht, da obsiegt immer noch Spider-Man: No Way Home. Der große Hype fehlte ein wenig um den Film, der eigentlich Chadwick Boseman als Hauptrolle vorgesehen hatte. Doch die Fans ließen mit dem Einspielergebnis ihre gesamte Liebe fürs Franchise und die Figuren fließen. Mal schauen, wie weit diese Liebe noch gehen kann.

Black Adam gibt sich geschlagen und Suzume no Tojimari will Die Strohhütte abhängen

Nach einem ordentlichen Start fängt The Rocks Black Adam an zu schwächeln. Bereits jetzt liegen Ryan Coogler und Co. fast gleichauf mit der Produktion aus dem Hause Warner. Es ist wahrscheinlich, dass in Zukunft Dwayne Johnson Anti-Helden Film von der Marvel Produktion im Staub zurückgelassen wird. Das ist ein gutes Stichwort, denn es gibt noch ein weiteres interessantes Rennen. Wir berichteten ja bereits über die starken Erfolge von Suzume no Tojimari. Damit der Höhenflug weitergeht, müssen wie erwähnt die internationalen Märkte erobert werden. Vor der Produktion von Makoto Shinkai steht noch der große neue One Piece Film One Piece Film Red. Dieser konnte in Japan 123 Mil. Dollar einnehmen und kommt weltweit auf in etwa 180 Mil. Dollar. Eine große Herausforderung für den erfolgreichen Film von Makoto Shinkai.

