Suzume no Tojimari – Erfolgreicher Start in Japan

Der neue Film von Makoto Shinkai, Suzume no Tojimari, ist seit dem 11. November 2022 in den japanischen Kinos zu sehen. Nach drei Tagen auf der großen Leinwand, wurden nun erste Zahlen genannt, die den Film als den erfolgreichsten Kinostart Shinkais auszeichnen.

Suzume no Tojimari bricht bereits alle Rekorde

Das neue Werk Makoto Shinkais konnte in den ersten drei Tagen seiner Spielzeit rund 1,3 Mio. Zuschauer*innen in die japanischen Kinos locken. Dadurch wurden bereits knapp 1,88 Milliarden Yen (ca. 12,9 Millionen Euro) eingespielt, was den Film den derzeitigen Platz eins der japanischen Kinocharts belegen lässt. Doch nicht nur die anderen aktuellen Kinofilme lässt Shinkais neues Werk weit hinter sich. Auch seine eigenen Vorgänger, wie Your Name und Weathering With You, hat Suzume no Tojimari mit rund 38,7% bzw. 14,8 % mehr Ticketverkäufen in den ersten drei Tagen bereits abgehängt. Dies macht den Kinostart des neuen Films zu dem bis dato erfolgreichsten in Shinkais Karriere.

Fans außerhalb Japans müssen sich aber leider noch etwas gedulden. Denn Crunchyroll will den Film erst Anfang 2023 weltweit auf die Kinoleinwände bringen. Ein genauerer Starttermin ist allerdings noch nicht bekannt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Makoto Shinkai Collection (Special Edition exklusiv Amazon) [Blu-ray] 7 Artcards, Extras (The Garden of Words): Filmografie Makoto Shinkai, Interview Makoto Shinkai, Storyboard zum Film, Originaltrailer, Extras (Children Who Chase Lost Voices): Making-of, Originaltrailer, Extras (5 Centimeter per Second)

Interview Makoto Shinkai, Storyboard zum Film, Musikvideo. Extras (Voices of a Distant Star): Originaltrailer, 257 Min

Shinkai, Makoto (Regisseur)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 12 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: comicbook

Titelbild: © 2022 “Suzume no Tojimari” Production Committe