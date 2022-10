Streaming-Vorschau – Was kommt Neues im Oktober 2022?

Auch in diesem Monat erspart euch unsere Streaming-Vorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streaming-Dienste, denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die Highlights im Oktober auf Netflix, Prime Video und Disney+. Zudem gibt es unten noch eine Lister der neu anlaufenden Kinofilme!

Netflix

Der Oktober 2022 steht bei Netflix natürlich ganz im Zeichen des Horrors. Daher erwarten Zuschauer zahlreiche alte und neue Horror-Filme wie Annabelle oder Old People. Außerdem startet endlich die neue Serie von Mike Flannagan (Spuk in Hill House), Gänsehaut um Mitternacht. Wer in Halloween-Stimmung ist, aber lieber etwas zu Lachen haben möchte, wird mit der Horror-Komödie The Curse of Bridge Hollow bedient. Doch auch Horror-Muffel gehen diesen Monat natürlich nicht leer aus, denn es erscheinen zahlreiche neue Dokumentationen, Reality-TV-Shows und weitere Serien und Filme, auf die man sich freuen kann. Mit dabei ist z.B. der neue Fantasy-FilmThe School for Good and Evil mit Charlize Theron.

Horror

1. Oktober:

Annabelle

Freitag der 13.

A Nightmare on Elm Street

Paranormal Activity: Die Gezeichneten

5. Oktober:

Mr. Harrigan’s Phone

7. Oktober:

Gänsehaut um Mitternacht



Old People

21. Oktober:

28 Days Haunted

25. Oktober:

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities

26. Oktober:

Hellhole

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Thriller

14. Oktober:

Heilige Familie

19. Oktober:

The Stranger

24. Oktober:

Run – Du kannst ihr nicht entkommen

Die Kreidelinie

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Komödie

7. Oktober:

Derry Girls – Staffel 3

Manno-Pause – Staffel 1

14. Oktober:

The Curse of Bridge Hollow

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Action

1. Oktober:

The Losers

21. Oktober:

Barbaren – Staffel 2

26. Oktober:

Der Schatz des Duce

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Reality-TV

2. Oktober:

Siempre Reinas – Staffel 1

3. Oktober:

Das Klunkerimperium – Staffel 3

5. Oktober:

Nailed It! – Staffel 7

7. Oktober:

Der Maulwurf – Staffel 1

12. Oktober:

Wild Croc Territory – Staffel 1

19. Oktober:

Liebe macht blind – Staffel 3

21. Oktober:

Dubai Bling – Staffel 1

28. Oktober:

Drink Masters – Staffel 1

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dokumentation

5. Oktober:

13 in der Falle: Wie wir in einer Höhle in Thailand überlebten

6. Oktober:

Die Freuden und Leiden des jungen Yuguo

Nepal im Schock: Die Folgen des Bebens am Mount Everest – Staffel 1

7. Oktober:

Jeffrey Dahmer: Selbstporträt eines Serienmörders

Das Redeem-Team

11. Oktober:

Die Insel der Küstenwölfe – Staffel 1

13. Oktober:

Sue Perkins: Perfectly Legal – Staffel 1

14. Oktober:

Take 1 – Staffel 1

18. Oktober:

Somebody feed Phil – Staffel 6

LiSA Another Great Day

21. Oktober:

High: Bekenntnisse einer Drogenkurierin – Staffel 1

26. Oktober:

Carlos Ghosn: Kuriose Flucht aus Japan

27. Oktober:

Earthstorm: Naturgewalten auf der Spur – Staffel 1

28. Oktober:

I am a Stalker – Staffel 1

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Animation

13. Oktober:

Exception

21. Oktober:

Oni: Die Geschichte der Donnergöttin – Staffel 1

27. Oktober:

Daniel Spellbound – Staffel 1

28. Oktober:

Big Mouth – Staffel 6

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Anime

1. Oktober:

Kuroko no Basket

27. Oktober:

Romantic Killer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mysterie

7. Oktober:

Luckiest Girl Alive

18. Oktober:

Unsolved Mysteries – Staffel 3

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Fantasy

19. Oktober:

The School for Good and Evil

28. Oktober:

The Bastard Son & The Devil Himself – Staffel 1

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Drama

1. Oktober:

Tyler Perry’s Temptation: Confessions of a Marriage Counselor

5. Oktober:

Hochwasser – Staffel 1

7. Oktober:

Doll House

8. Oktober:

Little Women – Staffel 1

14. Oktober:

Für die Kämpfer, für die Verrückten – Staffel 1

19. Oktober:

Notre-Dame – Staffel 1

21. Oktober:

From Scratch

26. Oktober:

Die Rückkehr der Familie

28. Oktober:

Wenn ich das gewusst hätte – Staffel 1

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Historienfilm

28. Oktober:

Im Westen nichts Neues

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Prime Video

Auch auf Prime Video kann man sich Ende Oktober gebührend auf Halloween einstimmen, denn auch hier wird der Bestand an Horror-Inhalten u.a. mit der neuen SerieThe Devil’s Hour und mit ES: Kapitel 2 aufgestockt. Außerdem startet diesen Monat die spannende Sci-Fi-Serie Peripherie von Scott B Smith.

Action

1. Oktober:

The Sacrifice – Um jeden Preis

2. Oktober:

London Has Fallen

29. Oktober:

Godzilla vs. Kong

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Abenteuer

2. Oktober:

Jim Knopf und die wilde 13

7. Oktober:

Catherine Called Birdy

24. Oktober:

Cats & Dogs 3 – Pfoten vereint!



Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Drama

1. Oktober:

The King’s Daughter

10.Oktober:

Four Good Days

13. Oktober:

Spencer

16. Oktober:

Step-Up – Staffel 3

21. Oktober:

Argentina, 1985

23. Oktober:

The Kitchen: Queens of Crime

29. Oktober:

Judas and The Black Messiah

30. Oktober:

Der Distelfink



Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Science-Fiction

21. Oktober:

Peripherie – Staffel 1

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Thriller und Horror

1. Oktober:

The Wolf of Snow Hollow

5. Oktober:

The Birthday Cake

9. Oktober:

ES: Kapitel 2

13. Oktober:

Whiteout

16. Oktober:

Ida Red

23. Oktober:

Cortex

28. Oktober:

Run Sweetheart Run

The Devil’s Hour – Staffel 1

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Romanze

3. Oktober:

Küss mich, Mistkerl!

27. Oktober:

Mainstream

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dokumentation:

24. Oktober:

Cicero: Zwei Leben, ein Bühne

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Komödie:

26. Oktober:

Beyond the Infinite Two Minutes

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Disney+

Freunde des Horrors können sich auf Disney+ ebenfalls auf was Neues zum Gruseln freuen, denn der dritten Teil der finalen Staffel von The Walking Dead startet am 3. Oktober und bald darauf dann auch die zweite Staffel von American Horror Stories. Doch auch für Star Wars-Fans gibt es mit der neuen Serie Star Wars: Geschichten der Jedi etwas Neues zu sehen und auch Freunde von Dokumentationen dürfen sich diesen Monat wieder auf einige Neuzugänge freuen. Außerdem kommt Spider-Man: Far from Home am 14. zurück in sein Disney+-Heim.

Horror

3. Oktober:

The Walking Dead – Staffel 11C

12. Oktober:

American Horror Stories – Staffel 2

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Animation

5. Oktober:

Baymax – Robowabohu in Serie – Staffel 3

19. Oktober:

Pepper Ann – Staffel 1-3

26. Oktober:

Star Wars: Geschichten der Jedi – Staffel 1

The Spectacular Spider-Man – Staffel 1

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dokumentationen

5. Oktober:

Unknown Waters with Jeremy Wade

10. Oktober:

Soul of a Nation Presents: The Murder of Malcolm X and 55 Years to Justice

12. Oktober:

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze – Staffel 3

Let the World See – Staffel 1

14. Oktober:

Soul of a Nation Presents: Screen Queens Rising

19. Oktober:

Akte Hai – Dem Raubtier auf der Spur

21. Oktober:

Mija



Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Komödie

7. Oktober:

Lommbock

28. Oktober:

Big Business – Außer Spesen nichts gewesen



Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dramedy

12. Oktober:

Big Shot – Staffel 2

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Action/Sci-Fi



14. Oktober:

Spider-Man: Far from Home

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Drama

19. Oktober:

Damages – Im Netz der Macht – Staffel 1-5

26. Oktober:

The Good Doctor – Staffel 1-3

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mystery

26. Oktober:

Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 2

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kino

Im Oktober können sich Kinogänger mit Black Adams auf Neues von Dwayne Johnson freuen und Comedy-Fans werden mit der Komödie Der Nachname bedient. Zudem gibt es im Rahmen der Anime-Nights endlich den neuen One Piece Film: Red auf den deutschen Leinwänden zu sehen. Trotz verschiedener Dramen wie The Woman King oder In einem Land, dass es nicht mehr gibt, macht der “Spooktober” natürlich auch vor den Kinoleinwänden nicht halt. Denn schon am 13. Oktober erscheint Halloween Ends und auch die Horror-Komödie Bodies, Bodies, Bodies ist Ende Oktober mit am Start.

6. Oktober: The Woman King (Drama)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

6. Oktober: In einem Land, das es nicht mehr gibt (Drama)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

13. Oktober: Halloween Ends (Horror/Thriller)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

13. Oktober: Meine Chaosfee & Ich (Animation)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

13. Oktober: One Piece Film: Red (Anime)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

13. Oktober: Der Passfälscher (Biografie/Drama)

13. Oktober: Triangle of Sadness (Komödie/Drama)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

20. Oktober: Black Adam (Action)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

20. Oktober: Der Nachname (Komödie)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

20. Oktober: Lyle – Mein Freund, das Krokodil (Animation/Komödie)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

27. Oktober: Bodies, Bodies, Bodies (Horror/Komödie)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

27. Oktober: Schweigend stehtd er Wald (Krimi/Drama/Mysterie)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

27. Oktober: Rheingold (Drama/Krimi)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

27. Oktober: Bros (Komödie/Romantik)