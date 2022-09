Podcast: Nintendo Direct, Assassin’s Creed und der große GTA 6 Leak | Bis zur Glotze (Folge 84)

Es war wieder eine Menge los in der Gaming-Welt. Daher gibt es in diesem Podcast auch reichlich zu besprechen. Denn es fanden zahlreiche Events statt, auf denen jede Menge Neuigkeiten verkündet wurden. Ob die Nintendo Direct, Sony’s State of Play oder die das Assassin’s Creed Event. Und natürlich kommen wir nicht drum herum, über den Leak aller Leaks zu sprechen: GTA 6!

Podcast zu den neuesten Showcases und dem GTA 6 Leak | Bis zur Glotze – Folge 84

Timestamps

00:00 – Intro

01:09 – Was haben wir gespielt – Jasmin

02:34 – Was haben wir gespielt – Tobias

07:23 – Was haben wir gespielt – Christian

10:58 – Ubisoft Forward – Assassin’s Creed

17:49 – Die Nintendo Direct mit Zelda, Pikmin 4, Splatoon 3 & Harvestella

38:26 – Die State of Play mit God of War, Rise of the Ronin und Hogwarts Legacy

47:43 – Die Tokyo Games Show 2022

50:56 – Der GTA 6 Leak

Die Gaming-Welt steht Kopf

Da schwelgt man noch in Erinnerungen an die Gamescom und schon steckt man wieder voll im Geschehen. Denn es fanden zahlreiche Showcases statt, auf denen massig neue Infos zu Spielen vorgestellte wurden. Auf der Ubisoft Forward stellte der Publisher zahlreiche neue Assassin’s Creed Teile vor. Ob japanisches Setting, China oder sogar zu Zeiten des Heiligen Römischen Reichs. Es scheint nahezu alles vertreten zu sein. Auf der Nintendo Direct dagegen haben wir endlich ein Release Datum zum neuen Zelda, welches auch einen finalen Namen erhalten hat. Auf Pikmin 4 freut sich zumindest Christian, Tobias ist dagegen da komplett raus. Er ist eher ein Rise of the Ronin interessiert, welches auf der State of Play angekündigt wurde, neben einigen anderen Spielen. Und dann wäre da natürlich DAS Thema überhaupt. Der große GTA 6 Leak schlägt große Wellen. Doch was ist da eigentlich passiert? Zugegeben, zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es noch wenige handfeste Infos, die haben wir aber in unserer News dazu ausführlich aufbereitet.

Wir dürfen uns zudem wieder auf Jasmin freuen, die nach längerer Abwesenheit wieder mit an Board ist und uns zukünftig immer mal wieder bei den Podcasts begleiten wird.

Moderation: Christian Koitka

Redaktion der Sendung: Tobias Mehrwald, Jasmin Beverungen

