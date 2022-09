Angeschaut: Kukoos – Lost Pets (gamescom 2022)

Kukoos – Lost Pets sieht auf den ersten Blick nach einem einfachen 3D-Plattformer aus. Dabei sollte man sich aber nicht in die Irre führen lassen. Denn auch wenn das Entwicklerstudio Petit Fabrik erst seit wenigen Jahren besteht und mit diesem Titel sein Debüt feiert, so sind die Köpfe dahinter schon seit langem in der Spielebranche tätig. Entsprechend bringen auch die kleinen verlorenen Tierchen der liebenswerten Kukoos einige neue Kniffe mit sich. Ganz so klassisch wird es also doch nicht.

Den Kukoos sind die Tiere ausgebüxt

In Kukoos – Lost Pets habt ihr eine eigentlich ganz einfache Aufgabe: findet eure Tierchen wieder. Das ist leider leichter gesagt als getan, denn die sind durch den großen Kukoo-Baum in euer gesamtes Universum abgehauen und haben sich in die eine oder andere brenzlige Lage gebracht. Auf der Suche nach euren kleinen Freunden erlebt ihr die verrücktesten Abenteuer in den unterschiedlichsten Welten. Von bunten Tropeninseln bis hin zu den Dächern der Großstadt ist alles dabei. Ähnlich abwechslungsreich sind auch eure kleinen Begleiter, von denen es insgesamt fünf Stück zu retten gibt. Diese geben euch nämlich einzigartige Fähigkeiten. So könnt ihr mit ihrer Hilfe zum Beispiel durch die Luft gleiten oder eine kleine Plattform über euch erschaffen, um euch in Sicherheit zu bringen. Damit solltet ihr jedes noch so schwere Rätsel überstehen. Und wenn euch diese Hilfe nicht reicht, dann holt eure Freunde dazu und rettet mit bis zu vier Spielern eure Haustiere gemeinsam.

