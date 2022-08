Angespielt: Serial Cleaners (gamescom 2022)

Eigentlich sind Stealth-Spiele nicht meine Stärke. Zu wenig Gefühl, zu wenig Geduld. Aber ab und zu kommt ein Spiel aus dem Genre daher, das mein Interesse weckt. So war es auch mit Serial Cleaners, einem Action-Stealth-Spiel über eine Putztruppe der Mafia im New York der 1990er-Jahre und der Fortsetzung des ersten Spiels von 2017, Serial Cleaner. Ohne jegliches Wissen über besagten Vorgänger hab’ ich mir für euch (und für mich) den neuen Teil auf der Gamescom 2022 angeguckt, und was ich da gelernt habe, erfahrt ihr hier.

Serial CleanerS – das S macht den Unterschied

Anders als im Vorgänger seid ihr hier nicht mehr als Einzelgänger unterwegs. Denn neben unserem bereits bekannten Kollegen Bob C. Leaner gibt es nun drei weitere Spielercharaktere, die wir in ihren eigenen Leveln spielen. Dabei haben sie alle ihre eigenen Macken und Eigenheiten, aber auch Fähigkeiten, die in ihren jeweiligen Leveln zum Tragen kommen und die vier ungleichen Partner alle einzigartig machen. Jede:r von ihnen hat einen eigenen Spielstil, der am besten passt, und selbst die ganze Aufmachung ist angepasst. So haben sie nicht nur alle einen eigenen Soundtrack, sondern auch die Optik diverser Einblendungen ist angepasst. Das ganze fügt sich wunderbar in den generellen Stil der dreckigen 90er-Jahre und die Geschichte ein. Diese erlebt ihr in Rückblenden, während unsere Protagonisten sich von ihren Aufträgen erzählen – und dabei einige Ungereimtheiten bemerken.

Vier Cleaner, vier Spielstile

Vom Gameplay her orientiert die Fortsetzung sich stark am Vorgänger. Aus der Top-Down Perspektive heraus bewegt ihr euch durch die einzelnen Level und müsst eure Aufgaben erfüllen, ohne dabei erwischt zu werden. Es gilt Blutspuren zu entfernen, Beweise einzusammeln und Leichen verschwinden zu lassen, und dabei gleichzeitig uneingeladenem Besuch am Tatort auszuweichen. Dafür habt ihr allerlei Möglichkeiten, wie ihr eure Gegner umgehen könnt, seien es geschickte Ablenkungen, gute Verstecke oder im richtigen Moment auch einfach rohe Gewalt. Jeder Charakter bringt dabei eigene Fähigkeiten mit. So kann Bob zum Beispiel Leichen einpacken, damit sie nicht sofort als solche erkennbar sind, während Psycho kurzerhand zur Kettensäge greift und die Teile im Häcksler entsorgt. Sein Name ist Programm.

Serial Cleaners erscheint am 22. September 2022 auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.

