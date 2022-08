Under The Waves – Bedrückende Unterwasser-Stimmung

Im Rahmen der gamescom Opening Night Live wurden auch einige kleinere Spiele vorgestellt und eines von ihnen ist Under The Waves. Dieses Unterwasser-Abenteuer wird vom kleinen französischen Entwickler Parallel Studios entwickelt, mitsamt Unterstützung von Powerhouse Quantic Dream. Und auch wenn der Trailer noch nicht so viel preisgibt, was man im Spiel machen wird, so setzt er doch schon den atmosphärischen Ton den man erwarten kann.

Der Meeresspiegel ist in Under The Waves wohl ein wenig angestiegen

Was für Resultate die Klimakatastrophe für uns bereithält, das können wir nur erahnen. Der steigende Meeresspiegel ist sicher eine der bedrohlichsten Gefahren und wenn man den Trailer richtig deutet, dann wird die Welt in diesem Spiel in genau so einer Situation sein. Wir sehen Spuren der Zivilisation wie Straßen und Gebäude , die völlig von den Wellen verschluckt wurden. Unser Protagonist wird sowohl im U-Boot als auch im Taucheranzug in dieser Welt unterwegs sein.

Zu vermuten ist, dass uns hier ein bedrückendes Adventure erwartet, in welchem wir die versunkene Welt mitsamt alter, untergegangener Gebäude wie Fabriken und Leuchttürme erkunden werden. Der recht kurze Trailer konzentriert sich aber mehr darauf, die Atmosphäre zu präsentieren und weniger darauf, was für eine Art Gameplay uns erwartet.

Man kann aber schon mal sagen, dass man ein Auge auf dieses Spiel werfen sollte, wenn man Fan von Titeln wie Subnautica oder gar Bioshock ist. Also im Grunde dann, wenn man vom Unterwasser-Setting fasziniert ist. Das Spiel wird 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.

