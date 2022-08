Park Beyond – Erste Gameplayschnipsel zum physikalisch unmöglichen Freizeitparksimulator

Einen neuen Trailer gab es auch zu Park Beyond, der abgefahrenen Antwort auf Titel wie Rollercoaster Tycoon und Planet Coaster. In diesem Spiel könnt ihr, wie in den eben genannten Titeln auch, einen Freizeitpark erschaffen. Wenn die Entwickler*innen aber immer wieder betonen, dass man seiner Fantasie freien Lauf lassen kann, dann meinen sie das in diesem Spiel wortwörtlich. So lächerliche Konzepte wie Physik und Realität sind hier nicht vorzufinden.

Baut in Park Beyond die abgefahrensten Vergnügungsparks

Kanonen, die Achterbahnwaggons durch die Gegend schießen? Ein zehnstöckiges Riesenrad mit mehreren Rädern? Ein lebendig wirkender Yeti, der mit einem Morgenstern umherwirbelt? Alles kein Problem in diesem Aufbausimulator. Die ganzen fantastischen Elemente werden zwar im Trailer cineastisch in Szene gesetzt, man darf aber ruhig davon ausgehen, dass das Spiel so aussehen wird.

Zumal es ja erste kleine Gameplayausschnitte gibt. Dort bekommen wir demonstriert, wie einfach wir Achterbahnschienen erschaffen und ihre Form verändern können. Diese Szene wirkt im Verleich zum Rest des Trailers ein wenig plump eingefügt, aber wir freuen uns trotzdem über jedes Gameplaymaterial und Aufbaufreund*innen verschafft dieser Trailer sicher eine Menge Vorfreude.

Wann genau wir uns in das fantasievolle Parkabenteuer stürzen können, wissen wir noch nicht. Wir können euch lediglich mitteilen, dass das Spiel irgendwann 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X erscheinen wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Angebot Planet Coaster Console Edition PlayStation 4-Spiel Surprenez et ravissez vos visiteurs en construisant le parc d'attractions de vos r ves vous de g rer ce monde à part avec une attention de tous les instants.

Donnez vie à vos id es, utilisez les plans pour placer facilement plus de 700 objets pr fabriqu s, dont des montagnes russes, des services et des l ments d'environnement.

Votre parc, vos choix : Lancez vous dans un mode Carri re complexe et captivant, d couvrez les sc narios du mode D fi ou construisez le parc de vos r ves en toute libert en mode Bac à sable

Sculptez des paysages, personnalisez des environnements et faites parler votre cr ativit en construisant pi ce par pi ce de superbes b timents et attractions. Donnez vie à votre parc id al

Trouvez l'inspiration et inspirez les autres : Visitez le Frontier Workshop et t l chargez une multitude d'incroyables cr ations, ou partagez vos propres designs avec le monde entier.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: TheGameAwards