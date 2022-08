Podcast: Der THQ Nordic Showcase, das Pokémon Event & unser Ausblick auf die Gamescom | Bis zur Glotze (Folge 82)

In unserer neuen Ausgabe unseres Podcast “Bis zur Glotze” gibt es einiges nachzuholen. Unser “Games”-Crew hat sich immerhin schon lange nicht mehr eingefunden. Zu besprechen gibt es viel. Der THQ Nordic Showcase ist jüngst verstrichen und hielt einige Spiele bereit, über die es sich lohnt zu sprechen. Außerdem thematisieren wir das letzte Pokémon Event und zudem liefern wir euch eine kleine Vorschau zur Gamescom 2022.

Podcast zu THQ Nordic, Pokémon und zur Gamescom 2022 | Bis zur Glotze – Folge 82

Es gibt einiges zu besprechen

THQ Nordic machte mit dem einem Showcase auf sich aufmerksam. Nicht nur die Spiele standen im Fokus, auch eine Moderation, die wir in der Form hoffentlich nicht mehr sehen werden. Die gezeigten Games hielten einige Überrasschungen parat und boten ein Line-Up, welches viel Abwechslung verpricht. Aber ob uns die neuen Trailer zu Alone in the Dark, dem Gothic Remake oder dem neuen Spiel zu Spongebob auch wirklich überzeugen, erfahrt ihr in Folge 82. Darüber greifen wir das Pokémon Event von vor zwei Wochen auf. Hier wurden Karmesin und Purpur näher vorgestellt, mitsamt seiner Spielwelt und neuen Features. Aber können die, im Gegensatz zur Grafik, überzeugen?

Zudem liefern wir euch einen kleinen Überblick darüber, was die diesjährige Gamescom so zu bieten hat, welche Themen im Fokus stehen, welche nicht. Außerdem geben wir euch einen kleinen Einblick darüber, was ihr tun müsst, um Goodies zu sammeln, coole Events besuchen zu können und auch den ein oder anderen Euro beim Eintritt sparen könnt. Viel Spaß mit dieser Ausgabe von “Bis zur Glotze”!

Moderation: Christian Koitka

Redaktion der Sendung: Tobias Mehrwald

