F1 Manager 2022 – Alle Infos zum kommenden Formel 1-Strategiespiel im Überblick

So, haben sich alle Motorsport-Nerds eingefunden? Der F1 Manager 2022 erwartet Sie am Kommandostand, wir haben einiges zu besprechen. Wir haben hier womöglich einen kleinen wahr gewordenen Traum für alle Motorsport-Enthusiasten, mit einem Hang zu Manager-Simulationsspielen. Aber um was für ein Spiel es sich überhaupt handelt und ob es tatsächlich das Potenzial hat ein Top-Titel zu werden, das wollen wir uns in unserer Preview genauer anschauen.

Wer kennt ihn noch?

Die ein oder anderen unter euch könnten eventuell den Motorsport Manager kennen. Dies ist ein von SEGA veröffentlichtes Spiel, welches ohne Lizenzen und großes Budget auskommt. Doch die Bewertung von 91% auf Steam und die ca. 200 Spielstunden auf meinem Konto sprechen Bände. Es ist DAS Manager Game, wenn es um Racing geht. Ein eigenes Team aufbauen, Personal einstellen, Teile entwickeln, ein HQ mit verschiedenen Abteilungen ausbauen, Sponsoren gewinnen, Setups erarbeiten und Rennen gewinnen.

Die Mischung dessen begeistert mich bereits seit Jahren und viele Fans ebenfalls. Einen richtigen Nachfolger oder Konkurrenten gab es seither nie. Doch das ändert sich jetzt. Denn der F1 Manager schlägt in genau diese Kerbe und verspricht uns das volle F1-Lizenzpaket und all das, was einen F1 Manager so ausmacht. Doch was der Motorsport Manager damit zu tun hat, werden wir an der ein oder anderen Stelle definitiv noch genauer beleuchten. Denn sehr offensichtlich diente dieser als Inspiration für das kommende Spiel von Frontier Developments.

Worum geht’s?

Die Prämisse ist klar. Wähle einen Rennstall und drehe an allen Parametern, die es so gibt, um das Team zum Erfolg zu führen. Anders als in F1 22 sitzt ihr dafür aber nicht im Cockpit, sondern bewegt außerhalb des Fahrzeugs alle Hebel. Dabei gilt es schon vor der Saison wichtige Entscheidungen zu treffen. Welche Ziele stecke ich mir? Plane ich eher verhalten oder rechne ich direkt mit dem Titel? Je nachdem für welches Team wir uns entscheiden, steht uns auch ein gewisses Budget zur Verfügung, mit welchem wir unser Auto formen, zumindest unter der Haube. Wir können Teile verbessern oder neue entwickeln, um bessere Positionen im Rennen zu ergattern.

Eine Frage von Zeit und Geld. Aber auch eine Frage der Infrastruktur. In einer Besenkammer können wir schließlich kaum ordentliche Windtests durchführen, um die Aerodynamik unseres Boliden zu verbessern. Drum gilt es auch unser Hauptquartier zu erweitern und zu verbessern. Nur so erreicht unser Team ein gewisses Level. Auch das richtige Personal kostet dementsprechend Knete. Gute Leute wollen natürlich auch gut bezahlt werden. So entsteht ein Balance Akt aus dem Budget das Optimum herauszuholen.

F1 Manager 2022 + Motorsport-Strategen = Love?

Der eine Teil des Spiels besteht darin, in einem umfangreichen Menü alle Vorkehrungen für eine möglichst gute Ausgangslage zu treffen. Und hier musste ich direkt an meinen geliebten Motorsport Manager denken. Eine Inbox, HQ, Finanzen, Auto, Fahrer, Mitarbeiter etc., die Ähnlichkeit des Menüs ist verblüffend. Ist das schlimm? Keineswegs. Die Struktur ist ideal, um alles im Überblick zu behalten und trotzdem ins Detail gehen zu können. Und Details gibt es im F1 Manager 2022 reichlich.

Während man bei der Entwicklung neuer Teile im Motorsport Manager lediglich ein paar Buttons auswählen kann, um Leistung und Haltbarkeit eines neuen Teils zu definieren, gibt es im Formel 1 Spiel zahlreiche Parameter. Um einen Frontflügel zu bauen, legt man beispielsweise fest, wie umfangreich das neue Teil getestet werden soll. Downforce, DRS Delta und Air Flow lassen sich hier individuell justieren. So kann man sich auch das Auto seiner Träume zusammenstellen. Daumen hoch. Ob ein Allrounder oder ein Auto für High Speed Kurse, alle Türen stehen euch offen. Daumen hoch.

Light’s out!

Der zweite elementare Teil des Spiels konzentriert sich auf das Herzstück im Motorsport: Die Rennen. Jede Strecke stelle unterschiedlich Anforderungen an das Auto. Man Kurse haben etwa viele Kurven, manche eher lange Geraden, manche haben eine hohe Oberflächentemperatur, woanders regnet es hingegen öfters mal. Somit gilt es vor jedem Rennen das Setup entsprechend anzupassen, die Ergebnisse auszuwerten und die Parameter bestmöglich zu justieren. Anders als in der offiziellen Rennsimulation fahren wir hier jedoch nicht selbst die Autos. Diese bewegen sich automatisch und fahren ebenso gut, wie es das Auto, das Setup und die Fahrerwerte hergeben.

Aber natürlich bleibt es dabei nicht. Die richtige Strategie, die perfekte Reifenwahl und selbst Fahreranweisungen machen den Unterschied. Ihr bestimmt das Geschehen, zumindest indirekt. Zudem könnt ihr festlegen, ob eure Fahrer mehr pushen oder konservativer fahren sollen, um die Reifen zu schonen. Ferner liefert euch die Anzeige alle nötigen Infos. Ob Außen- oder Streckentemperatur, Spritmenge, ERP-Ladestatus, Wetter oder wie viel Grip man hat. Manager-Herzen schlagen höher. Meins auch.

Wie im Fernsehen

Und da schlage ich noch mal den Bogen zu meinem bislang geliebten Motorsport-Manager. Inhaltlich bietet der nämlich fast genau das Gleiche, was uns der F1 Manager verspricht. Die ersten Bilder und Videos versprechen etwas mehr Statistiken, aber von den Features liest es sich ähnlich. Doch F1 stände nicht im Namen, wenn man nicht auch die geballte Ladung an Lizenzen dabei hätte. Namen, Lackierungen, Einblendungen, Layouts, Bilder. Hier steckt alles drin, was die Königsklasse hergibt. Sogar der Sound wurde original aufgenommen und dürfte sich daher entsprechend wie im TV anhören. Auch die englischsprachigen Kommentatoren von Sky sind dabei. Inwiefern auch ein deutscher Kommentar vorhanden ist, ist bis dato unklar.

Aber hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Während der Motorsport Manager gänzlich ohne Lizenzen auskommt, trumpft Frontier Developments voll auf. Zudem sehen wir im Motorsport Manager während des Rennens nur in einer Top-Down-Ansicht auf marginal detaillierte Autos und Umgebungen. Dagegen setzt der F1 Manager auf eine Präsentation, wie aus dem TV. Eine realistische und detailgetreue Präsentation trifft zudem auf moderne Technik. Zudem verraten die Eintragungen, dass auch die Formel 3 und Formel 2 Lizenzen an Board sind.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der bessere Motorsport Manager?

Der F1 Manager 2022 enthält Vieles, was ich auch bereits im Motorsport Manager lieben gelernt habe. Es fühlt sich ein bisschen so an, als habe man die besten Inhalte daraus entnommen, verfeinert und mit einer großzügigen Prise Lizenzen abgeschmeckt. Da musste man sich bislang mit einer der zahlreichen Mods zufriedengeben. Doch der F1 Manager bietet mehr. Viel mehr. Eine solche Art von Spiel ist zwar möglicherweise Nischenthema, aber mich als Motorsport und F1-Fan begeistert das gezeigte Material bisher enorm. Lange warten müssen wir ja nicht mehr, schon am 30. August erscheint das Spiel. Vorbesteller kommen schon 5 Tage vorher in den Genuss.

Ebenfalls erfreulich: Es handelt sich nicht um einen Vollpreis-Titel. Die UVP liegt hier bei 54,99€. Für mich macht im ersten Sinn natürlich die PC-Version am meisten Sinn. Aber auch die PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erhalten eine Version. Aber funktionieren die dann auch so gut wie die PC-Fassung? Hält das Spiel überhaupt, was es verspricht? Bietet es genügend Tiefe, um mich lange bei der Stange zu halten? Und schafft es das Spiel meinen heiß geliebten Motorsport Manager abzulösen? Bald sind wir schlauer!

F1 Manager 2022 - [PlayStation 4] Schreibe ein neues Kapitel in einer spannenden Ära der Formel 2

Drücken Sie der F1 im offiziell lizenzierten F1 Manager 2022 ihren Stempel

Alle Entscheidungen von der Boxenstopp-Strategie über die Wahl der Reifen bis hin zu den Anweisungen für die Fahrer liegen bei Ihnen

Lege neue Fahrzeugteile für deine Autos fest, um für das nächste Rennen bestens gewappnet zu sein

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ohne Altersbeschränkung

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.