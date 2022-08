Goat Simulator 3 – Määähreiche Abenteuer erwarten dich

Goat Simulator 3 ist ein brandneues Sandbox-Abenteuerspiel in der Third-Person-Perspektive, in dem du schlicht und einfach zur ZIEGE wirst. Wenn ihr denkt, dass ihr mit den Vorreitern alles gesehen habt, dann liegt ihr falsch. Am 17. November 2022 soll das Spiel veröffentlicht werden.Es wird für den PC, die Xbox und die Playstation als Standard-Version für 29,99€ erhältlich sein.

Goat Simulator 3 – Ihr habt noch nicht alles gesehen

Genau wie im ersten Goat Simulator musst du dir deinen Weg über die riesige Insel San Angora bahnen – dieses Mal mit ganz neuen Gebieten, Herausforderungen und Ereignissen, die es zu entdecken gilt. Aber was ist das Leben als Ziege ohne Freunde, mit denen du es erkundest? In Goat Simulator 3 kannst du eine ganze Herde um dich scharen und gemeinsam die Welt unsicher machen.

Ja, in Goat Simulator 3 gibt es Ziegen! Große Ziegen, gestreifte Ziegen, wütende Ziegen und verrückte Ziegenvarianten, die es noch zu entdecken gilt – alle anpassbar mit fähigkeitsgesteuerter Montur vom Horn bis zum Huf. Feiere deinen eigenen „Stil“ mit dem neuesten modischen Unsinn, von Toilettenpapierrollen über Teetabletts bis hin zu Jetpacks und mehr. Werde die Ziege, die du schon immer sein wolltest.

Versammle deine Herde und entdecke neues Weideland

Deine Freunde können auch Ziegen sein! Goat Simulator 3 bietet 4-Spieler-Koop, lokal oder online. Erkundet gemeinsam die Welt von San Angora, treibt zusammen jede Menge Unfug, tretet in 7 lustigen Mehrspieler-Minispielen gegeneinander an und seid dann die längste Zeit Freunde gewesen.

Für die Versöhnung erwartet dich ein riesiger neue Sandkasten mit unzähligen verborgenen Geheimnissen, Quests und Sammelobjekten, die es zu entdecken gilt. Wenn deine Hufe müde werden (oder du einfach nur faul bist), probiere neuartige Transportmöglichkeiten aus, wie z. B. Grinden, Fahren etc. Oder sprenge dich doch mal durch San Angora!

Quelle: Coffee Stain Studios Titelbild: © Coffee Stain Studios