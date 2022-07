Top 7 – Die besten Aufbaustrategiespiele

Das Warten hat bald ein Ende! Nachdem wir uns eigentlich bereits am 17. Mai dieses Jahres in die verrückte Welt der Uni-Simulation stürzen wollten, haben wir das neue Veröffentlichungsdatum von Two Point Campus nun fast erreicht. Am 09. August erscheint somit die Fortsetzung des fantastischen Aufbaustrategiespiels Two Point Hospital. Zur Einstimmung stellen wir euch in unserem Special unsere Top 7 der besten Aufbaustrategiespiele vor – viel Spaß!

Den Anfang macht Planet Zoo

Für alle Tierliebhaberinnen und Tierliebhaber dürfte Planet Zoo die ideale Wahl in puncto Aufbausimulation sein. Eure Aufgabe ist es logischerweise, einen möglichst erfolgreichen Zoo auf die Beine zu stellen. Dabei müsst ihr zum Beispiel darauf achten, dass sich eure Tiere bei euch wohlfühlen und unter den richtigen Bedingungen bei euch gehalten werden. Ein Zoo, der durch Artenvielfalt und attraktive Zuschauermagnete glänzt, wird sicherlich zahlreiche Besucher anlocken. Außerdem bekommt ihr durch Planet Zoo die Möglichkeit, spielend neue Fakten über die unterschiedlichsten Tiere zu erfahren. Falls ihr etwas mehr über Planet Zoo erfahren möchtet, kann ich euch den Test unserer Redakteurin Vivien ans Herz legen.

Roller Coaster Tycoon

Das Schöne an Aufbaustrategiespielen ist, dass man sich als Spieler einfach nur überlegen muss, was man gerne mag und sich dann das passende Spiel dazu aussucht. Mittlerweile dürfte es kaum noch einen Themenbereich geben, der in diesem Genre nicht abgedeckt ist. Für Fans von Vergnügungsparks gehört die Roller Coaster Tycoon-Reihe einfach in diese Liste, nicht nur für aufgrund seiner Langlebigkeit. Immerhin erschien der erste Teil der Vergnügungspark-Simulation bereits vor über 20 Jahren im März 1999. Dem ersten Teil folgten zahlreiche weitere, die mittlerweile auf sämtlichen Plattformen erhältlich sind. Den Ableger Roller Coaster Tycoon: Adventures hat unser Chefredakteur Tobias in seinem Test genauer unter die Lupe genommen.

SimCity

Sim City ist das erste Aufbaustrategiespiel, welches ich jemals gespielt habe. Damals noch auf dem SNES schaffte es Sim City definitiv, meine Begeisterung für das Genre zu entfachen. Ähnlich wie bei Roller Coaster Tycoon erschienen im Laufe der Zeit zahlreiche Nachfolger für sämtliche Plattformen. Neueinsteigern würde ich persönlich Sim City 4 für den PC empfehlen, da es sich heutzutage wie ein frischer Wind in der Städte-Simulation anfühlt. Das liegt zum einen an seiner Komplexität, Vielschichtigkeit und Liebe zum Detail.

Anno 1800

Ein bisschen weniger futuristisch, aber keinesfalls weniger komplex als Sim City ist Anno 1800. In diesem durchaus gelungenen Anno-Teil (ja, das muss man dazu sagen) befindet ihr euch in der Zeit der industriellen Revolution und steht vor der Aufgabe, euer Reich durch Technologie, Fortschritt und Forschung an die Spitze zu führen. Dies gelingt euch beispielsweise durch das Entdecken von Handelsrouten und durch das Absolvieren von wagemutigen Expeditionen. Doch auch der erfolgreichste Leader wird schnell feststellen, dass mit einem schnellen Wachstum auch zahlreiche Herausforderungen wie Bürgerkriege oder Konflikte mit konkurrierenden Herrschern einhergehen. Definitiv empfehlenswert!

Surviving Mars

Allen Weltraum-Fans können wir Surviving Mars ans Herz legen. Wie der Name schon verrät, geht es in diesem Sci-Fi-Aufbaustrategiespiel darum, erfolgreich den Mars zu besiedeln. Die Macher von Tropico 3-5 haben hier durchaus ein gelungenes Projekt auf den Markt gebracht, welches euch mit den üblichen Herausforderungen im Weltraum-Setting unterhalten wird. Wie so häufig ist auch hier das Erschließen von neuen Technologien, die Beschaffung neuer Ressourcen und das Schlichten von Konflikten der Schlüssel zum Erfolg. Wer auf der Suche nach einem spannenden Weltraumabenteuer ist, sollte Surviving Mars ruhig mal genauer unter die Lupe nehmen.

Dorfromantik

Dorfromantik ist definitiv mein kleiner Geheimtipp, der wirklich von Herzen kommt. Das Aufbaustrategiespiel bietet zugleich Puzzle-Elemente und besticht unter anderem durch sein minimalistisches Gameplay, seinen charmanten Look und seinen entspannten Soundtrack. In Dorfromantik baut ihr eure Landschaft mithilfe von sechseckigen Kacheln. Es gibt Wälder, Felder, Flüsse und Eisenbahnen, die auf kluge Art und Weise aneinander gesetzt werden müssen. Je mehr Kacheln ihr am Ende verbauen könnt, desto höher steigt eure Punktzahl. Demnach ist Dorfromantik genau das Richtige für alle Highscore-Jäger! Die Kolleginnen und Kollegen von Game Two haben einen fantastischen Beitrag mit den Entwicklern von Dorfromantik gedreht, den ihr euch hier anschauen könnt – viel Spaß!

Two Point Hospital

Zu guter Letzt darf Two Point Hospital in dieser Liste natürlich nicht fehlen. Der Erfolgshit der Two Point Studios ist die perfekte Wahl für alle Spielerinnen und Spieler, die Lust darauf haben, ihr eigenes Krankenhaus zu managen. Das detailgetreue und durchaus komplexe Gameplay wird durch den fantastischen Humor aufgelockert und sorgt für ein durchweg gelungenes Spielerlebnis. Dementsprechend freue ich mich schon sehr auf die Fortsetzung Two Point Campus, wo der Fokus auf das Uni-Leben gerichtet wird. Ich meine, wie kann man sich besser von den anstehenden Uni-Aufgaben ablenken, als durch das Managen der Traum-Universität?

Titelbild: © Two Point Studios