Bayonetta 3 – Die Hexe bekommt einen Nacktheitsfilter

Im Herbst wird’s heiß auf der Switch! Nachdem mit Mario + Rabbids: Sparks of Hope und Persona 5 Royal bereits einige Kracher für den Oktober angekündigt wurden, verkündete Nintendo in den vergangenen Tagen, dass auch Bayonetta 3 im Oktober für Nintendos Hybridkonsole erscheinen wird. Genauer gesagt am 28. Oktober 2022. Dass auch das neueste Abenteuer der Hexe Bayonetta als einer von wenigen Nintendo-Titeln absolut nichts für die jüngere Zielgruppe ist, dürfte hinreichend bekannt sein. Nicht umsonst war der erste Teil ab 18 und der zweite Teil ab 16 Jahren freigegeben. Grund dafür ist neben der expliziten Gewaltdarstellung auch die sexuell graphischen Inhalte des Action-RPGs. Letztere sollen durch den „Naive Angel Mode“ im anstehenden Abenteuer entschärft werden.

Der Naive Angel Mode in Bayonetta 3 ist optional

All diejenigen, die Angst vor einer vermeintlichen Zensur haben, können aufatmen. Denn der Naive Angel Mode in Bayonetta 3 soll komplett optional sein, sodass alle Spielerinnen und Spieler ihr gewünschtes Spielerlebnis bekommen. Die Entwickler*innen hoffen, dass dadurch „mehr Leute es vollständig genießen können”, ohne sich dabei unwohl zu fühlen.“ Außerdem heißt es weiter: „Schaltet man es ein, kann man direkt im Wohnzimmer spielen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist…denken wir.“

Damit man sich den an- und ausschaltbaren „Nachktheitsfilter“ besser vorstellen kann, veröffentlichte Platinum Games auf ihrem Twitter-Kanal ein Vergleichsvideo. In diesem Video werden verschiedenen Szenen einmal mit und einmal ohne dem Naive Angel Mode gezeigt. Schaut es euch am besten selbst einmal an! Wie werdet ihr Bayonetta 3 im Oktober spielen?

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Quelle: Platinum Games via Twitter

Titelbild: © Nintendo