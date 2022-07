Sing a Bit of Harmony – Die Anime Nights bekommen Verstärkung

Sing a Bit of Harmony wird, neben den bereits bekannten Animes, im Rahmen der Anime Nights in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Kinos gezeigt. Starttermin ist der 26. Juli.

Sing a Bit of Harmony kommt mithilfe der Anime Nights endlich nach Deutschland

Was braucht ein Mensch, um glücklich zu sein? Mit Sing a Bit of Harmony kommt ein Film voller heilsamer Zuversicht in die deutschen Kinos. Der Film von Yasuhiro Yoshiura (Patema Inverted) und nach dem Drehbuch von Ichiro Okouchi (Code Geass) ist aus dem Jahr 2021 und schafft es nun endlich auch in die deutschsprachigen Kinos. Dabei wird er sowohl in der japanischen Originalfassung mit Untertiteln sowie in deutscher Synchronfassung, in der die Songs japansich bleiben, zu sehen sein.

Worum geht es?

Die mysteriöse Shion kommt neu an die Schule in Keibu und steigt schnell zum beliebtesten Mädchen auf. Kein Wunder, sie ist schön, hat eine offene Art, ist dabei aber gleichzeitig sehr geheimnisvoll und hat außerordentliches sportliches Talent. Besonders erstaunlich ist ihr Gesang, der alle bezaubert. Zur allgemeinen Verwunderung hat es ihr die Einzelgängerin Satomi angetan, der sie unbedingt eine Freude machen will. Deswegen singt sie ihr ein Ständchen – mitten im Klassenzimmer!

Bald darauf entdeckt Satomi Shions großes Geheimnis: Eigentlich ist sie der Prototyp einer neuen künstlichem Intelligenz, einer Androidin! Satomis Kindheitsfreund, der Technik-Nerd Toma, der attraktive Gocchan, die dickköpfige Aya und der Judoka Thunder lassen sich alle von ihrer Singstimme verzaubern und versuchen Shion bei ihrer Mission zu helfen. Was braucht ein Mensch, um glücklich zu sein?

Quelle: Pressemeldung via KAZÉ

Titelbild: © YASUHIRO YOSHIURA BNArts, SBH Production Committee.