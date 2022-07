Solo Leveling – Webtoon Phänomen bald als Anime

Die Anime Adaption zu dem möglicherweise beliebtesten Webtoon aller Zeiten, “Solo Leveling”, steht in den Startlöchern. Lange mussten Fans hoffen und hatten eigentlich gar keinen wirklichen Glauben an eine solche Umsetzung. Doch Crunchyroll beweist abermals ihr Können. 2023 soll das Projekt im deutschsprachigen Raum auf dem Streamingdienst seine Premiere feiern.

Schöpfer und Zeichner von “Solo Leveling” bedanken sich bei ihren Fans

Auf der Anime Expo präsentierte Crunchyroll einen ersten kleinen Teaser zum kommenden “Solo Leveling” Anime. Dass die Fangemeinde komplett aus dem Häuschen ist, überrascht keinen. So eroberte nicht nur die Webnovel, sondern auch der Webtoon Comic in Windeseile jedes noch so unbeugsame Herz der Leserschaft. Man könnte fast von einem einmaligen Phänomen sprechen. Über 14 Milliarden Aufrufe gehen auf das Konto des Comics. In zwei kurzen Posts schrieben der Autor (Chugong) und der Zeichner (DUBU) wie begeistert und euphorisch sie sind, dass das Anime Projekt endlich losgehen kann. In der Vergangenheit hatten es Webtoons aus Korea schwer von Anime Produktionsunternehmen übernommen zu werden. Allein schon aus kulturellen Gründen. Jedoch änderten die letzten Jahre vieles in der Anime Landschaft und so wurden auch “Tower of God”, “Noblesse” und “The God of Highschool”, große und beliebte Webtoons, adaptiert.

Die einmalige Geschichte von Jinwoo Sung

Das ganze Abenteuer wird von A-1 Pictures animiert, einem wahren Veteranen der Anime-Branche. So haben sie in der Vergangenheit bereits an “Fairy Tail”, “Swort Art Online” und vielen anderen Projekten gearbeitet. Das sollte die Fans zumindest fürs erste beruhigen und die Hoffnungen und Wünsche weiter schüren. Für alle die bis jetzt komplett ahnungslos sind, worum es eigentlich geht. Hier eine kleine Zusammenfassung. In der Welt von “Solo Leveling”, welche an unsere angelehnt ist, erscheinen sogenannte Gates. Dungeons die in andere Dimensionen voller Monster und Gefahren führen. Seit diese Gates erschienen sind, fingen in Menschen an übernatürliche Fähigkeiten zu erwachen, wodurch sie zu Huntern wurden. Einerseits sollen sie die Welt vor den Gates und Monstern schützen, andererseits bieten diese Dungeons auch Schätze, wodurch einige sehr reich werden könnten. Protagonist Jinwoo Sung gilt als einer der schwächsten Hunter. Doch das ändert sich urplötzlich, nachdem er wie in einem Videospiel eine Quest aktiviert.

Quelle: Crunchyroll, Variety

Titelbild: © A-1 Pictures