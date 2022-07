Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss – Banana Liebe

Die unheimlich beliebten Minions sind zurück! Dieses Mal endlich wieder mit ihrem bösen Boss Gru. In “Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss” muss Gru aber noch zu dem Super-Schurken werden, als den wir ihn lieben gelernt haben. Gar keine so leichte Aufgabe für den Teenager. Vor allem wenn man die Minions an seiner Seite hat.

“Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss” stößt endlich Tom Cruise vom Thron

Die Minions erobern die weltweiten Kinos, erneut muss man sagen. Schon der erste Teil hatte irgendwann die magische Grenze der Milliarde geknackt und kann seine goldene Banane jetzt in der Hall of Fame begutachten. Doch was die Fortsetzung jetzt auslöst wirkt einfach paradiesisch. Fast 200 Millionen US-Dollar konnte “Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss” international einsacken. Der erfolgreichste Animationsfilm während der Pandemie Zeit war “Sing 2” mit knapp 400 Millionen US-Dollar. Dieses Ergebnis werden die Minions schon sehr bald übertrumpfen. Die gelben Handlager schafften es auch “Top Gun: Maverick” endlich aufs zweite Treppchen runter zur drücken. Die Tom Cruise Produktion hält sich aber in ihrer sechsten Woche mit 65 Millionen US-Dollar immer noch über vielen anderen Filmen. Das Einspielergebnis der Minions überragt jetzt schon die Umsätze, die “Lightyear” bisher erbrachte. Ein weiterer Stich in Disneys Herz.

“Jurassic World: Ein neues Zeitalter” steht wirtschaftlich besser da

Auch wenn das Sequel zur “Jurassic World” Reihe bei Fans und Kritikern eher negativ abschneidet, regnet es Geld für das Franchise. Über 800 Millionen US-Dollar gehen bereits auf das Dino-Konto. Die vorherigen Produktionen aus der Reihe konnten beide die Milliarde knacken. Je nachdem wie lange die Kinos “Jurassic World: Ein neues Zeitalter” laufen lassen, könnte zumindest wirtschaftlich die Trilogie auf einer positiven Fußnote enden. Die Erfolge dieser Filme liegen vielleicht an dem auch aus der Videospielbranche bekannten Sommerloch. Zwar gibt es weiterhin Filme, die in den Kinos anlaufen, aber nur wenige mit großer Einzugskraft. Diese Woche startet “Thor: Love and Thunder” und sollte jetzt wo “Top Gun: Maverick” wieder abflacht leichtes Spiel haben.

Quelle: Screendaily

Titelbild: © Universal Pictures