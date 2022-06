Dragon’s Dogma 2 – Fortsetzung ist in Arbeit

Capcom hat es offiziell gemacht: Dragon’s Dogma 2 wird kommen. Während des Livestreams zum zehnjährigen Jubiläum des ersten Teils bestätigte Game Director Hideaki Itsuno die Arbeit am Nachfolger.

Bereits in den letzten Monaten gab es immer wieder Gerüchte um eine Fortsetzung von Dragon’s Dogma. Im Rahmen eines Jubiläums-Livestreams machte es Capcom nun offiziell: Der zweite Teil befindet sich in Entwicklung. Viele Informationen dazu lieferten die Entwickler allerdings nicht. Bekannt ist bisher, dass im zweiten Teil die hauseigene RE-Enginge zum Einsatz kommen wird. Neben dem Game Director Hideaki Itsuno arbeiten noch Daigo Ikeno, der Art Director des ersten Teils und Leveldesigner Kenichi Suzuki am Nachfolger. Für welche Plattformen und vor allem wann das Spiel erscheint, wurde nicht verraten.

Der erste Teil erschien erstmalig 2012 für PlayStation 3 und Xbox 360. Später erhielt das Game noch eine PC-, PlayStation 4-, Xbox One- und Nintendo Switch-Umsetzung. Zusammen mit dem Add-on Dark Arisen begeisterte das Action-Rollenspiel zahlreiche Fans und Kritiker.

Dragon’s Dogma II will begin the cycle anew.

Join director Hideaki Itsuno as he reflects on how the world of Gransys came to be and shares the announcement of the upcoming sequel, in development using RE Engine:

🐉 https://t.co/Q2HSN1fCji pic.twitter.com/JPp117xuOX

— Dragon's Dogma (@DragonsDogma) June 16, 2022