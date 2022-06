The Callisto Protocol – Season Pass und Vorbestellerboni bekannt geworden

Eben erst sahen wir den neusten Trailer bei der State of Play, nun sind weitere Infos zum Horror Action Spiel The Callisto Protocol bekannt geworden. So wird es einen Season Pass, sowie einen Vorbestellerbonus geben. Außerdem dürfen wir uns auf eine Gameplay Demo freuen, welche diesen Donnerstag, dem 09. Juni 2022, auf dem Summer Game Fest präsentiert wird.

Wie man jetzt den Angeboten und einem Eintrag des PlayStation Stores entnehmen kann, wird es in The Callisto Protocol wohl noch einige Zusatzinhalte nach dem Release geben. In den Digital Deluxe Editions für die PS4 und PS5 ist nämlich jeweils auch ein Season Pass enthalten. Die Deluxe Editions kosten 79,99 (PS4) und 89,99 (PS5) Euro und bieten neben dem Season Pass auch noch Zusatzinhalte für Vorbesteller.

Neben dem Contraband Pack, exklusiv für die Playstation, können sich Vorbesteller auch über die “Retro Prisoner” Waffen und Charakter Skins freuen. Wie es mit Vorbestellerboni für den PC und die XBox steht, ist noch nicht bekannt.

Wer sich schon auf The Callisto Protocol freut und mehr vom Spiel sehen möchte, sollte sich am Donnerstag, dem 09. Juni 2022, das Summer Game Fest anschauen. Auf Twitter wurde bereits angekündigt, dass die Entwickler von Striking Distance Studios dort die erste Gameplay Demo mit einigen Spielszenen präsentieren werden.

Next Thursday, see the first gameplay demo of @CallistoTheGame when @glenschofield joins @geoffkeighley LIVE at #SummerGameFest

Streaming at 11a PT/2p ET/6p GMT at https://t.co/gO9QVWnsZd and live in @IMAX in select cities. pic.twitter.com/hZjt6J2QPF

— Summer Game Fest – Live Thursday (@summergamefest) June 3, 2022