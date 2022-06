Nintendo eShop – Attraktive Rabatte auf zahlreiche Titel

Der Nintendo eShop ist ja immer so eine Sache. Eigentlich mag ich die praktische Shoppinggelegenheit, doch die satten Preise auf zahlreiche Titel schrecken mich doch oftmals von einem Kauf im eShop ab. Ein Besuch in der Angebotsabteilung lohnt sich derweil schon häufiger. Immer wieder findet man dort interessante Spiele, egal ob Triple A oder Indie-Perle, zum Schnäppchenpreis. Wir haben für euch ein paar Highlights rausgesucht, die ihr euch aktuell zu einem günstigen Preis sichern könnt.

Auf Monster Hunter Rise gibt es aktuell 50 % Rabatt

Wenn man heute (05. Juni 22) einen Blick in die Angebotsabteilung des Nintendo eShops wirft, fällt einem schnell auf, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, Monster Hunter auf der Nintendo Switch auszuprobieren. Im Hinblick auf den anstehenden Release von Monster Hunter Rise: Sunbreak, dem DLC zu Monster Hunter Rise, welches am 30. Juni 2022 erscheint, macht diese Rabattaktion durchaus Sinn. Sowohl Monster Hunter Rise (aktuell 29,99 € anstatt 59,99 €) als auch die Monster Hunter Rise Deluxe Edition (aktuell 34,99 € anstatt 69,99 €) sind aktuell stark reduziert. Zu guter Letzt bleibt euch auch noch Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, welches ihr noch bis zum 26. Juni 2022 für 29,99 € anstatt 59,99 € ergattern könnt.

Neben Spielen der Monster Hunter-Reihe könnt ihr euch aber auch noch weitere Schnäppchen sichern. So sind zum Beispiel Overcooked (4,99 € anstatt 19,99€) und Overcooked 2 (8,49 € anstatt 16,49 €) noch bis zum 15. Juni 2022 im Angebot. Für all diejenigen, die noch keines der beiden Overcooked Spiele besitzen, macht es allerdings mehr Sinn, auf ein Angebot bei der Overcooked! All you can eat-Edition zu warten. Diese beinhaltet neben beiden Titeln auch die dazugehörigen DLCs und ist in regelmäßigen Abständen im Angebot zu finden.

Wenn ihr wirklich fix seid, könnt ihr euch übrigens auch Nickelodeon All-Star Brawl mit 60 % Rabatt sichern. Das Beat em’ up rund um Spongebob, den Ninja Turtles und Co kostet noch bis zum 08. Juni 2022 19,99 € anstatt 49,99 €. Solltet ihr das Angebot bereits verpasst haben, braucht ihr aber auch nicht allzu traurig sein. Die Erfahrung zeigt, dass einmal bereits reduzierte Titel nach einer gewissen Zeit wieder ins Angebot kommen.

