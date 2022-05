Fall Guys – Die Highlights der großen Präsentation im Überblick

Das Online-Multiplayer-Spektakel Fall Guys sorgte im Jahr 2020 für einen riesengroßen Hype. So ziemlich jeder stürzte sich in die Schlacht um die Krone. Nunja, solange man einen PC oder Playstation besaß. Denn Fall Guys wurde zunächst allen Xbox und Nintendo Spieler*innen vorenthalten. Das wird sich aber schon bald ändern! Seit dem großen Ankündigungsstream haben wir neben einem Veröffentlichungsdatum für Xbox und Nintendo Switch auch einen kurzen Einblick in einen neuen Modus bekommen.

Fall Guys erscheint kostenlos am 21. Juni

In einem Monat ist es soweit! Am 21. Juni 2022 erscheint Fall Guys free-to-play für alle gängigen Konsolen sowie für den PC. Dies verriet Publisher Mediatonic in einer Präsentation vom 16. Mai 2022. Doch die Umstellung auf free-to-play sollte nicht die einzige gute Neuigkeit bleiben. Denn Fall Guys wird außerdem mit Crossplay und Crossprogression ausgestattet, sodass wirklich alle Spieler*innen gemeinsam auf Kronenjagd gehen können.

All diejenigen, die für Fall Guys bereits ins Portemonnaie gegriffen haben, sollen aber auch nicht leer ausgehen. Sie erhalten ein sogenanntes Legacy Pack, welches mit kosmetischen Extras und Zugang zum ansonsten kostenpflichtigen ersten Season Pass ausgestattet ist. Während Fall Guys auf der Playstation 5 und der Xbox Series mit 60 FPS laufen wird, schafft die Nintendo Switch sowohl im Handheld als auch am Endgerät lediglich 30 FPS.

Neben einem Einblick in neue Levels gab es außerdem auch einen kurzen Blick auf neue Skins. So dürfen wir uns unter anderem auf Ezio aus Assassins Creed und Mechagodzilla freuen. Als neuer Spielmodus gab es eine kurze Vorschau zum Construction-Modus, wo Spielerinnen und Spieler ihre eigenen Levels ganz im Stile von Super Mario Maker bauen können. Dieser wird jedoch voraussichtlich nicht am 21. Juni 2022 verfügbar sein. Wer die ganze Präsentation noch einmal nachholen möchte, findet sie auf YouTube oder im untenstehenden Video, viel Spaß!

Quelle: Fall Guys via YouTube

Titelbild: © Mediatonic