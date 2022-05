The Umbrella Academy – Multiversumswahn bald auf Netflix

Das “The Umbrella Academy” neben Amazon Primes “The Boys” das Maß aller Dinge ist, was Superhelden-Satire angeht, steht außer Frage. Die Geschwister 1-7 von der Umbrella Academy begeben sich aber auf neue Ebenen. Ganz im Sinne des Hollywood Kinos, kommt das Thema der Paralleluniversen auf den Tisch. Doch so entspannt wie Dr. Strange können die verbliebenen Helden nicht hin und her springen.

Alte Umbrella Academy gegen die neue Interation der Superheldengeschwister

“The Umbrella Academy” zählt zu den beliebtesten Netflix Serien überhaupt. Seit ihrer ersten Staffel sind Fans vollkommen begeistert und verzehren sich nach neuen Folgen. Bald kann das Verlangen mit der neuen dritten Staffel gestillt werden! Ab dem 22. Juni 2022 erleben Five, Vanya/Viktor, Luther und Co. ein erneutes Abenteuer, doch diesmal scheinen ihre Widersacher irgendwie sie selbst zu sein! Naja, vielleicht nicht ganz. Nachdem das Geschwister Team in der zweiten Staffel erneut die Welt rettete, diesmal in der Vergangenheit, konnten sie zurück in ihre Zeit springen. Jedoch haben die Geschehnisse für Veränderungen in ihrer Zeitlinie gesorgt. Im neuen 2019 lebt Reginald noch und führt die sogenannte Sparrow Academy an. Teil dieser ist auch Ben und 6 andere Geschwister mit Superkräften.

Lange Pause aber die Erwartungen könnten nicht größer sein

“The Umbrella Academy” gehört wie “Stranger Things” und “Haus des Geldes” zu der Gruppe an Netflix Serien, die die Identität des Streaming Giganten ausmachen. Sie sind quasi die Gründe, warum Netflix so erfolgreich sein konnte. Deshalb lassen sich die Produktionsteams auch so viel Zeit eine neue Staffel zu erschaffen. So kann gewährleistet werden, dass kann Flop entsteht. So wie mit vielen anderen Netflix Serien und Filmen. Der neue Trailer für die kommende dritte Staffel, zeigt all die Figuren, die man liebgewonnen hat. Und wie sie nach alter Manier miteinander umgehen. Alles sieht und hört sich genau nach dem an, was man schon zu vor so gerne durchgebinged hat. Dieses Mal gibt es sogar noch mehr Geschwister mit Superkräften gegen, die die Umbrella Academy anfänglich wohl kämpfen wird. Was haltet ihr vom Trailer der neuen Staffel? Ist der Hype Train bei euch schon eingefahren?

