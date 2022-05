Nintendo Switch – Das sind die Highlights der Indie World Präsentation

Die Präsentationen des japanischen Spieleunternehmens Nintendo wecken jedes Mal großes Interesse bei Fans. Das gilt nicht nur für die hauseigenen Nintendo Directs sondern auch für die Indie World, eine Präsentation ausschließlich für Indie-Titel kleinerer Studios. Am 11. Mai 2022 war es mal wieder soweit – wir haben uns die Präsentation für euch angeschaut und stellen euch die Highlights vor.

Das war die Indie World vom 11. Mai

Die rund 20-minütige Präsentation startete mit einer gemütlichen Reise durch die Stadt Abzeichnitz. Diese könnt ihr ab Sommer 2022 im Spiel Ooblets erkunden, in dem es darum geht, kleine gleichnamige Kreaturen zu züchten und mit ihnen die Welt zu entdecken. Als nächstes Highlight gab es einen ersten Blick auf das von Nama Takahashi im Alleingang entwickelte Jump n’ Run Elechead. Ein Spiel, welches nach einem cleveren Plattformer mit interessanten, auf Elektrizität basierenden Mechaniken aussieht. Elechead erscheint ebenfalls im Sommer 2022.

Nicht lange warten mussten all diejenigen, denen das Rhythmus-Spiel Soundfall zugesagt hat. Das Musikabenteuer, welches an Spiele wie Crypt of the NecroDancer oder Cadence of Hyrule erinnert, stand bereits kurz nach der Präsentation zum Download bereit und ist noch bis zum 18. Mai 2022 um 15 % reduziert. Ein tierisches Action Adventure erwartet euch noch 2022 mit Cult of the Lamb. Dieses Spiel könnte genau das Richtige für alle Stardew Valley-Fans sein. Denn auch hier baut Rohstoffe an, befreundet euch mit den Mitbewohner eures Dorfes und erkundet finstere Dungeons mit zahlreichen Gegnern.

Das wohl absolute Highlight war jedoch das Soulslike-Meeresabenteuer Another Crab’s Treasure. In dem Abenteuerspiel begebt ihr euch als Krabbe auf Schatzsuche und stellt euch fiesen Bosskämpfen – quasi Dark Souls unter Wasser. Es bleibt abzuwarten, ob sich das Krabbenabenteuer nach seinem Release im Jahr 2023 als Erfolg entpuppt. So! Das waren einige Highlights der Indie World vom 11. Mai 2022. Die ganze Präsentation findet ihr im untenstehenden Video, viel Spaß!

Quelle: Nintendo DE via YouTube

Titelbild: © Nintendo