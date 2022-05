Sifu – Roadmap für 2022 vorgestellt

Der Weg der Rache ist noch nicht zu Ende: Entwickler und Publisher Sloclap hat via Twitter die Roadmap 2022 für Sifu vorgestellt. Bereits im Frühling kommen neue Schwierigkeitsgrade hinzu.

Das Kung-Fu-Actionspiel Sifu erhält im Laufe des Jahres noch einige Updates. Sloclap veröffentlichte auf Twitter die Roadmap für 2022. Demnach kommen bereits am 3. Mai neue Schwierigkeitsgrade dazu. In der leichtesten Stufe Student verfügt der Protagonist über mehr Leben und altert langsamer. Bei der Stufe Disciple handelt es sich um den originalen Schwierigkeitsgrad. Die Stufe Master macht euch dagegen das Leben richtig schwer: Eure Figur kann weniger einstecken und die Angriffe der Gegner sint vielfältiger. Darüber hinaus könnt ihr mit dem ersten Update euer Outfit ändern und euch in einem fortgeschrittenen Trainingsmodus ausprobieren. Im Sommer folgt ein erweitertes Punktesystem und diverse Gameplay-Modifikatoren. Ein Replay-Editor und weitere Outfits erwarten euch im Herbst. Zu guter Letzt kommt im Winter ein komplett neuer Spielmodus dazu: Arena. Worum es sich dabei handelt, wurde noch nicht bekannt gegeben, aber wir sind gespannt.

In Sifu begebt ihr euch auf einen Rachefeldzug und versucht euch bis zum Mörder eures Meisters durchzuschlagen. Jeder Tod macht euch älter und somit zerbrechlicher, aber auch stärker. Das Spiel erschien am 8. Februar 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC.

Check out our free content update roadmap for #Sifu! At this stage, four major updates are planned – the first one will be available next Tuesday, May 3rd, along with our physical edition! 🔥🔥 #SifuGame pic.twitter.com/8UBEWwJKS4

— SifuGame (@SifuGame) April 26, 2022