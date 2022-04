Pokémon GO – Fest 2022: Tickets, Shaymin und alle Details zum Event

Beim Pokémon GO Fest stehen Freundschaft und die Community im Mittelpunkt. Deshalb ist es nur logisch, dass in diesem Jahr das Mysteriöse Pokémon Shaymin, das auch als das Dankbarkeits-Pokémon bekannt ist, beim Event erscheint. Am Samstag, den 4. Juni 2022 und am Sonntag, den 5. Juni 2022 gibt es tolle Boni und ihr könnt mit Trainern aus aller Welt zusammen Belohnungen freischalten. Das und noch vieles mehr erwartet euch!

Am zweiten Tag des Events gibt ein Pokémon sein Debüt in Raid-Kämpfen der Stufe 5 – lasst euch überraschen! Ticketinhaber erhalten bis zu neun kostenlose Raid-Pässe, wenn sie die Fotoscheiben von Arenen drehen. So seid ihr für diese Herausforderung gewappnet!

Tickets für das Pokémon GO Fest sind für 16,99 € erhältlich. Mit einem Ticket werden die Gameplay-Inhalte für Samstag, den 4. Juni 2022 und Sonntag, den 5. Juni 2022 freigeschaltet. Jeder Tag des Events bietet eigene Inhalte. Außerdem findet zum ersten Mal ein Abschluss-Event zum Pokémon GO Fest statt – am Samstag, den 27. August 2022. Alle Trainer, die ein Ticket für das weltweite Event im Juni gekauft haben, erhalten kostenlos ein Ticket für das Abschluss-Event. Lest weiter, wenn ihr wissen möchtet, was wir dieses Jahr für euch auf Lager haben!

Erster Tag des Pokémon GO Fest 2022