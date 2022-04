Gewinnspiel – Wir verlosen zusammen mit Studiocanal 3x den Film “Gunpowder Milkshake”

Titelbild: © 2022 STUDIOCANAL

Vor Jahren musste Profikillerin Scarlet (Lena Headey) ihre geliebte Tochter Sam (Karen Gillan) zurücklassen und vor ihren gnadenlosen Feinden in den Untergrund abtauchen. Inzwischen ist Sam als knallharte Assassine in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten. Als ein riskanter Auftrag außer Kontrolle gerät und ein unschuldiges Mädchen in die Auseinandersetzung hineingezogen wird, muss auch Sam untertauchen – und trifft dabei auf keine Geringere als ihre Mutter. Gemeinsam mit Scarlets ehemaligen Weggefährtinnen, die nur darauf gewartet haben, ihre tödlichen Talente wieder einmal unter Beweis zu stellen, setzen die beiden Kämpferinnen alles daran, ihre Widersacher in die Knie zu zwingen und jene zu beschützen, die sie lieben…

© 2022 STUDIOCANAL / Starttermin fürs Heimkino: 14. April 2022 als 4K UHD Blu-ray, Blu-ray und DVD

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit STUDIOCANAL drei Exemplare des Films:

Gewinner 01 - Ultra HD 1x Gunpowder Milkshake als 4K UHD Blu-ray

Karen Gillan, Lena Headey, Carla Gugino (Schauspieler)

Navot Papushado (Regisseur) - Navot Papushado (Autor) - Alex Heineman (Produzent)

Gewinner 01 - HD 1x Gunpowder Milkshake als Blu-ray

Papushado, Navot (Regisseur)

Gewinner 02 - SD 1x Gunpowder Milkshake als DVD

Navot Papushado (Regisseur)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 18 Jahren *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich tun?

2.) Löst in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Bester Film mit Karen Gillan Wir möchten gerne von Dir wissen, welcher Film Dir mit Karen Gillan bisher am besten gefällt?

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück!

Vielen Dank an STUDIOCANAL für die Bereitstellung der Preise.