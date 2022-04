Thor: Love and Thunder – Der Halbgott rock wieder!

Während Dr. Strange seit Monaten mit Trailern um sich wirft, gab es fast keine Bilder zu “Thor: Love and Thunder” zu sehen. Das lange Schweigen ist jetzt endlich gebrochen. Thor und Co. überraschen mit einem kurzen Teaser und der Ankündigung auf eine mögliche Wendung in der Art und Mache von Marvel Filmen.

“Thor: Love and Thunder” zeigt Bilder wo man nicht rätseln braucht.

Die eigentliche Handlung zu “Thor: Love and Thunder” bestätigt, dass was schon bekannt ist. Thor befindet sich auf einem Selbsterkennungstrip, nachdem er nicht mehr König von Asgard sein wollte. Ein wenig erinnern die Bilder an eine intergalaktische Version “Eat, Pray and Love”, was mit Thor ebenfalls sehenswert wäre. Doch das kann natürlich nicht lange anhalten. Der Götterschlächer mit dem unauffälligen Namen Gorr the God Butcher, gespielt jetzt bestätigt von Christian Bale, verwüstet das Universum. Mit der Hilfe von Valkyrie, Korg und Jane Foster muss der ehemalige Gott des Donners den Götterschlächter bezwingen. Ehemaliger Gott des Donners? Ja offensichtlich hat Jane Foster es irgendwie geschafft von Mjölnir erwählt zu werden. Das Mjölnir was eigentlich schon zerstört, aber wieder zusammenfügt wurde.

Ein Teaser mit einer fast schon Marvel-untypischen Atmosphäre

Heutzutage werden einem die Marvel-Produktion regelrecht vor den Kopf gefeuert. Gleich zwei Serien in kürzester Zeit, der neue Dr. Strange Film, welcher die vorherigen Serien und den Supererfolg “Spider-Man: No Way Home” verbinden soll und gleichzeitig, wahrscheinlich, das ganze MCU beeinflussen wird. Da könnte einem Marvel schon etwas überdrüssig werden. Doch der neue Teaser von “Thor: Love and Thunder” könnte das volle Filmuniversum in bessere Bahnen lenken. Der hervorragende Humor von Taika Waititi wird sofort offensichtlich und die schönen Farben und Bilder bekannt aus “Guardians of the Galaxy” und “Thor: Ragnarok” glänzen auf voller Linie. Der ehemals langweiligste Marvel-Film-Held Thor entwickelt sich vielleicht zur Rettung, der fast schon langweilig werdenden klassischen Marvel Formel. Markiert euch den 8. Juli 2022, denn während alle auf Dr. Strange hin fiebern, freue ich mich noch mehr auf Chris Hemsworth und Chris Pratt in ihren Blickduellen.

