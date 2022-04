Shin Megami Tensei V – Eine Million Verkäufe

Nach nicht einmal sechs Monaten hat das Spiel Shin Megami Tensei V einen Verkaufsmeilenstein erreicht. Wie Atlus verkündet, wurde das Game bereits eine Million mal verkauft.

Artwork feiert Shin Megami Tensei V Meilenstein

Via Twitter teilte Atlus ein spezielles Artwork vom Charakter-Designer Masayuki Doi, um den Verkaufsmeilenstein von einer Million physisch ausgelieferter und digital verkauften Einheiten zu feiern. Bereits zum Jahreswechsel kam das Spiel auf 800.000 verkaufte Exemplare. Der Vorgänger Shin Megami Tensei IV erreichte dagegen erst nach zwei Jahren 600.000 Einheiten.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines gewöhnlichen Highschool-Schülers, der in eine fremde, in Zerstörung begriffene Welt transportiert wird – umgeben von den Ruinen des einstigen Tokios. In diesem Ödland wimmelt es nur so von feindseligen Dämonen, sodass eure einzige Überlebenschance darin besteht, die Hand des geheimnisvollen Aogami zu ergreifen. Durch eine Fusion werdet ihr zum Nahobino, einem verfluchten Wesen mit der Fähigkeit, Dämonen zu bekämpfen oder sich mit ihnen zu verbünden.

Shin Megami Tensei V erschien am 12. November 2021 für die Nintendo Switch.

Shin Megami Tensei V has sold 1 million units worldwide! ✨ Character Designer Masayuki Doi has created a special illustration to celebrate! Thank you so much for your support! #SMT5 pic.twitter.com/ZDKePUroZS — Official ATLUS West (@Atlus_West) April 18, 2022

Quelle: Official ATLUS West via Twitter