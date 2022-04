Dead Island 2 – Release noch in diesem Jahr ?

Knapp 8 Jahre ist es her da kündigte Publisher und Rechteinhaber Deep Silver in Zusammenarbeit mit dem deutschen Entwicklerstudio Yager Development ein Sequel zum Action-Rollenspiel Dead Island 2 an. Danach wurde es dank Entwicklerwechsel und diversen Problemen im Entwicklungsprozess recht still um das Zombie-Projekt. Nachdem sich Deep Silver bereits vor einigen Wochen zu Wort meldete und klarstellte, dass Dead Island 2 sich weiterhin in Entwicklung befinden würde und man stetig Fortschritte mache, tauchen nun erste Hinweise auf, die auf einen kurzfristigen Release des Sequels in diesem Jahr hindeuten.

Kommt Dead Island 2 schon im Herbst 2022?

So streute zuletzt Insider Colin Moriarty in der aktuellen Podcastfolge Sacred Symabols die Gerüchte um eine baldige Veröffentlichung des Action-Rollenspiels. Moriarty stützt sich dabei auf einige nicht näher benannte Quellen, die an dem Entwicklungsprozess von Dead Island 2 involviert sein sollen. Laut diesen soll der Zombie-Shooter noch in diesen Jahr auf unsere Konsolen als auch den PC treffen. Konkreter stellt Moriarty September oder Oktober 2022 sogar als den frühstmöglichen Releasezeitpunkt in den Raum. Sollte dieser weiterhin von Deep Silver verfolgt werden, ist im kommenden Sommer außerdem angeblich mit einem Re-Reveal des brutalen Action-Rollenspieles zu rechnen. Bislang handelt es sich bei diesen Informationen allerdings lediglich um Gerüchte. Weder Deep Silver noch das aktuelle Entwicklerstudio Dambuster haben sich bisweilen offiziell zu den Releaseplänen geäußert.

Quelle: Sacred Symabols

