Stranger Things 4 – Erster Trailer übertrifft alle Vorstellungen

Unverhofft kommt oft, bedeutet so viel wie das überraschendes häufig geschieht. Überraschend beschreibt sehr gut “Stranger Things 4” und den neu erschienenen ersten Trailer. Dieser liefert nicht nur einen Starttermin und die böse Botschaft einer Teilung der vierten Staffel. Er zeigt auch fantastische Szenen, die Hoffnung auf atemberaubende Episoden machen.

In “Stranger Things 4” müssen die Freunde zusammenhalten

Nachdem in der dritten Staffel der Mind Flayer endlich besiegt werden konnte, drohten große Veränderungen für die Clique rund um Elf an. Elf hat nicht nur ihre Kräfte verloren, nein, sie muss auch mit der Situation klar kommen ihren geliebten Ziehvater Hopper verloren zu haben. Dieser hatte sich geopfert, damit eine Explosion das Portal zur Upside Down Welt zerstören konnte. Nach diesen Ereignissen scheint Hopper tot zu sein und die Byers Familie nimmt Elf auf und sie verlassen Hawkins. Ganz zum Schluss konnte man noch Andeutungen aus einem russischen Gefängnis erahnen, die Hopper für lebendig erklärten. Und der erste volle Trailer zur vierten Staffel bestätigt die Vermutung. Nicht nur das, der Mind Flayer war scheinbar nicht das gefährlichste Wesen von der anderen Seite. Etwas Dunkleres lauert und zieht gegen die Menschen in den Krieg.

Ein neuer frischer Ansatz für die Stranger Things Serie?

Während die Kids mit dem übernatürlichen Kampf um Leben und Tod beschäftigt sein sollten, kommt ihnen leider auch das erste High School Jahr dazwischen. Das wird bestimmt für einige Probleme sorgen. Der Trailer zeigt viele Eindrücke, was man von der neuen Staffel erwarten könnte. Vor allem weichen die Verantwortlichen hinter der Serie ein wenig von der altbekannten Formel ab. Man sieht einen Hopper wie er in einem russischen Gefängnis gegen Wesen von der anderen Seite kämpfen muss. Elf, die erstmals komplett ohne ihre Kräfte agiert und ein Monster, das eindeutiger als je zuvor mit den Protagonisten kommuniziert. Die Menschen gehen davon aus, dass ein Krieg anbricht gegen wahrscheinlich genau dieses menschenähnliche Monster. Eine Sache trübt die Ankündigung. Der Youtube Info-Box nach zu urteilen erscheint die neue Staffel in zwei Teilen. Dieser Trend schwappt langsam in viele Serien über, was Fans nicht sonderlich glücklich macht.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Titelbild: © Netflix