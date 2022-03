Tomodachi Game – Das Warten hat ein Ende

Fans dürfen sich freuen – Der Anime zum erfolgreichen Manga “Tomodachi Game” hat nun offiziell ein Release-Datum erhalten. So teilte die offizielle Webseite des Mangas mit, dass der Anime am 5. April 2022 starten wird. Doch auch Fans der Serie “Squid Game” sollten sich den Termin merken.

Tomodachi Game – Endlich kommt der Anime

Die beliebte Manga-Reihe “Tomodachi-Game”, geschrieben und gezeichnet von Yuki Sato, gibt es schon seit 2013. Jetzt, zwei Live-Action-Filme und ein Fernsehdrama später, kommt endlich die langersehnte Anime-Adaption. Die offizielle Webseite des Mangas bestätigte nun das Release-Datum: Am 5. April startet der Anime in Japan. Doch internationale Fans können sich ebenfalls freuen: Sie können sich die erste Folge bereits am selben Tag auf der Anime-Streaming-Plattform Chrunchyroll ansehen.

Animiert wird die Serie vom Animationsstudio Okuruto Noboru (“The Hidden Dungeon Only I Can Enter”). Direktor der Adaption ist Hirofumi Ogura. Zudem sind auch vertraute Stimmen mit dabei: Daiki Hamano (Valtos aus Black Clover) und Chiaki Kobayashi (Askeladd aus Vinland Saga) werden zwei Hauptcharaktere synchronisieren.

Worum geht es?

Für den Oberschüler Katagiri Yuichi ist Freundschaft das Wichtigste auf der Welt. Und so genießt er die Zeit an der Oberschule mit seinen vier engen Freunden: Sawagiri Shiho, Mikasa Tenji, Shibe Makoto, and Kokorogi Yutori. Doch dann wird das gesammelte Geld für für den Klassenausflug gestohlen und Yuichis Freunde werden des Diebstahls verdächtigt. Kurz darauf müssen die Freunde an einem nervenzerreißendem Spiel teilnehmen, dem sogenannten “Tomodachi Game” (zu deutsch “Freundschaftsspiel”). Sinn des Spiel ist es, Geldschulden zurückzuzahlen. Mithilfe des starken Bandes zwischen den Freunden sollte es für sie eigentlich ein leichtes sein, das Spiel zu gewinnen. Doch das Vertrauen und die Freundschaft der fünf wird auf eine harte Probe gestellt.

Wenn manche jetzt denken, dass ihnen die Story bei den Stichwörtern “Geldschulden” und “Spiel” doch etwas bekannt vorkommt, der hat vermutlich Recht. Die Geschichte weist tatsächlich Ähnlichkeiten zur erfolgreichen koreanischen Netflix-Serie “Squid Game” auf. Wem der Serien-Hit gefallen hat, sollte sich also überlegen, ob er diesem Anime eine Chance gibt.

