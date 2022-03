Dune Part II – Neue Superschauspielerin bereit für die Wüste

Es bestanden fast keine Zweifel daran, dass irgendwann “Dune Part II” die Kinos erobert. Nachdem der erste Teil sich zu einem Highlight des Filmjahres 2021 entwickelte, sind die Erwartungen an die Fortsetzung immens. Vor allem wenn der gesamte erste Film eine überschwängliche Exposition darstellt. Eine Fortsetzung heißt auch oft neue Figuren und für so einen Film braucht es die besten Schauspieler*innen.

Dennis Villeneuve holt für “Dune Part II” einen MCU Star ins Boot

Kaum eine Gruppe von Schauspieler*innen ist so heiß begehrt, wie jemand aus dem MCU. Vor allem eine brilliert in letzter Zeit bei Fans und in vielen anderen Hollywood Produktionen. Die Rede ist natürlich von Florence Pugh. Doch der Vertrag für diesen Wahnsinnsdeal steht noch nicht zu 100% fest. Noch befinden sich die Parteien von Warner Bros. und Legendary Entertainment in Verhandlungen mit dem Star aus Filmen wie “Black Widow” und “Little Women”. Falls der Vertrag zu Stande kommt, soll Pugh die Figur der Prinzessin Irulan Corrino verkörpern. Eine für die gesamte Handlung des Romanzyklus unabdingbare Persönlichkeit. Achtung Spoiler! (auch wenn es für so alte Romane gar keine Spoiler Warnung mehr bedarf) Als Tochter des Imperators heiratet sie später den Protagonisten Paul Atreides, gespielt von Timothée Chalamet, und kümmert sich um seine und Chanis Kinder.

Große glorreiche Zukunft für “Dune” und Florence Pugh

“Dune” erfreut sich außerordentlicher Beliebtheit und Erfolgs. Global konnte die erneute Romanverfilmung über 400 Millionen US-Dollar einnehmen. Wirtschaftlich für Pandemie Zeit ein starkes Ergebnis. Hinzukommt, dass die Produktion für sage und schreibe zehn Oscars nominiert wurde! Die Arbeiten an der Fortsetzung beginnen höchstwahrscheinlich in diesem Sommer. Das fertige Projekt steht bisher für den 20. Oktober 2023 im Kalender, bleiben wir also gespannt, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Aber nicht nur “Dune” hat einen Lauf. Nach ihren starken Auftritten in “Black Widow” und “Little Women” konnte Florence Pugh sich als Fanliebling etablieren. Dafür wurde ihre Figur auch nochmals in der Disney+ Serie “Hawkeye” eingesetzt. Und zusätzlich dazu wird sie an der Seite von Cillian Murphy, Emily Blunt und Matt Damon im Biopic “Oppenheimer” von Christopher Nolan eine tragende Rolle übernehmen.

