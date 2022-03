itch.io – Ukraine-Charity-Bundle mit fast 600 Indie-Spielen und mehr für mindestens 10 Dollar

Die Ukraine braucht derzeit jede Hilfe, die sie bekommen kann und da ist die Gamer-Bubble natürlich auch am Start. Auf der Seite itch.io wird derzeit ein besonderes Bundle angeboten, dessen Einnahmen alle an gemeinnützige Einrichtungen für die Unterstützung der Ukrainer*innen gespendet wird. Und dieses Bundle hat es wirklich in sich.

Holt euch auf itch.io zahlreiche Indie-Hits und spendet gleichzeitig für den guten Zweck

Das Bundle umfasst 992 Items, darunter verschiedene Tabletop-Spiele, Tools, Assets und mehr. Mit dabei sind an die 600 Indie-Spiele und zwar nicht nur die ganz Unbekannten. Auch richtig erfolgreiche Titel sind im Paket enthalten. So könnt ihr euch zum Beispiel Superhot, Celeste, CrossCode, Jotun, Towerfall und noch viele weitere Spiele sichern, Wie gesagt, knapp 600 Stück sind in diesem Paket enthalten.

Das ganze Paket könnt ihr für 10 $ bekommen, es wird allerdings natürlich dringend darum gebeten, ein wenig mehr zu spenden. Eben so viel, wie es der eigene Geldbeutel aktuell zulässt. Immerhin bekommt man nicht nur eine gigantische Auswahl an Spielen, Tools und Soundtracks, man unterstützt auch die Ukrainer*innen in ihrer derzeitigen Lage. Als Zocker*in also eine perfekte Gelegenheit, um unterstützend beizutragen.

Es sei anzumerken, dass es keine Steam-Keys für die Spiele geben wird, sondern man sich die Spiele direkt von der Seite herunterladen kann. Es ist jedoch nicht notwendig, sich auf der Seite zu registrieren.

The https://t.co/vTbmDLvWUP bundle for Ukraine is live!! ~1,000 games worth over $6,500, $10 minimum donation, all proceeds donated to charity. Let's do what we can! https://t.co/oSgXio6UkJ pic.twitter.com/6oTPoo2g57 — brandon sheffield (@necrosofty) March 8, 2022

Quelle: itch.io Website