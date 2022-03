Monster Hunter Rise: Sunbreak – Spannendes Info-Event für nächste Woche geplant

Die Erweiterung Monster Hunter Rise: Sunbreak wurde im vergangenen Jahr während der Game Awards angekündigt. Das Hauptspiel, welches für den PC und die Nintendo Switch erschienen ist, erfreut sich bei den Fans an großer Beliebtheit. Nun gibt es für alle Monster-Hunter-Liebhaber gute Neuigkeiten. Denn via Twitter wurde nun ein News-Event angekündigt, welches neue Infos zum DLC Monster Hunter Rise: Sunbreak bereithalten soll.

Es dauert nicht mehr lange! Bereits am 15. März 2022 soll das News-Event zu Monster Hunter Rise: Sunbreak an den Start gehen. Capcom schreibt über die rund 20-minütige Präsentation folgendes: „Erfahrt spannende, neue Informationen zu Monstern, Gameplay und vielem mehr.“ Und auch wenn auf dem offiziellen Twitter-Kanal von einem allgemeinen Monster Hunter Event die Rede ist, wird der Fokus schon klar auf dem im Sommer erscheinenden DLC liegen.

Tune in to the Monster Hunter Digital Event – March 2022 for approximately 20 minutes of programming, including exciting reveals of new monsters, gameplay info, and more! #Sunbreak

📅 March 15

🕑 14:00 GMT / 7:00 PDT

📺 https://t.co/8IzgK7w1Wf

