Amazon Prime Video – Hollywood exklusiv auf Amazon

Der Krieg der Streaming Dienste geht in die nächste Runde. Amazon Prime Video versucht nicht nur neue eigene Kreationen zu vermarkten, sie kaufen auch bei Hollywood mächtig ein. Vor allem die Partnerschaft mit Leonine Studios wird merklich verstärkt. Der Deal ist aber vielleicht etwas verstrickter als man anfangs noch denken könnte.

“Moonfall”, “John Wick 4” und weitere Kracher exklusiv auf Amazon Prime Video

Amazon Prime Video schlägt Wellen, nachdem Details der neuen Verträge mit Leonine Studios an die Öffentlichkeit traten. Dabei geht es vor allem um die Rechte an Hollywood Kinofilmen und wann sie als Stream zur Verfügung stehen. Das bedeutet aber nicht wie an anderen Stellen, dass Filme nur auf Amazon erscheinen. Bei dieser Partnerschaft steht die zweite Veröffentlichung nach den Blu-Ray und DVD-Verkäufen im Mittelpunkt. Bedeutet: Nachdem von gewissen Filmen die DVDs und Blu-Rays erschienen sind, hat Amazon das exklusive Recht, diese Filme als Stream auf ihrer Website anzubieten. Das wäre wahrscheinlich gar keine so überraschende und lukrative Neuigkeit. Wären da nicht die Filme, die dadurch in Amazons Hände fallen. Darunter zählen “Moonfall”, “John Wick 4”, “Massive Talent” mit Nic Cage, ein neuer Asterix & Obelix Ableger und “Shotgun Wedding” noch ein Film mit Jennifer Lopez und einer komplizierten Hochzeit.

Der Großangriff auf den globalen Streaming Markt

In letzter Zeit haben Netflix und Disney+ für mehr Furore in den Medien gesorgt. Die einen scheinen bald alle Kategorien bei den Oscars abzuräumen und die anderen produzieren so viele neue Shows, da kommt man gar nicht hinterher. Amazon Prime Video arbeitete eher im Dunkeln an einer Offensive. Jetzt wird aber viel Geld in die Hand genommen, um wieder mitzumischen. Wie viel dieser Deal zwischen Amazon Prime Video und Leonine Studios gekostet hat, ist ungewiss. Feststeht aber, dass Geld bei Amazon keine Rolle spielt. Das Prachtstück Amazons “Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht” erscheint am 02. September 2022 und könnte entweder ein großer Schritt für Amazon in die richtige Richtung bedeuten oder den Hass einer globalen Community.

Quelle: slashfilm

