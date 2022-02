Sonic the Hedgehog – Der Blaue Igel erobert das Kino

Bald erscheint der zweite Teil der “Sonic the Hedgehog” Saga. Erfreulicherweise gaben Sega und Paramount Pictures bekannt, dass das nicht das Ende des blauen Igels sein soll. Ein dritter Sonic Film steht schon auf dem Plan, genauso wie eine neue Live-Action Serie. Die erfolgreichste Videospieladaption beginnt also damit, dass eigene Franchise wiederzuerwecken.

“Sonic the Hedgehog” vom Videospiel zum Show-Franchise

Die Spiele rund um “Sonic the Hedgehog” sind im letzten Jahrzehnt ein wenig in Verruf geraten. Doch während die Spiele nicht mehr bei den Fans überzeugen können, so könnte die Filmfortsetzung erneut für tolle Unterhaltung sorgen. Das sehen Sega und Paramount Pictures wohl genau so, denn sie planen schon mit einer Erweiterung des Franchise. Früher gab es schon häufig Serien wie “Sonic X” und andere. Jetzt ist neben einem dritten Filmtitel, eine Live-Action Serie in Planung. Dabei soll Knuckles, welcher im kommenden Film von Idris Elba gesprochen wird, eine wichtige Rolle tragen. Dieser Schritt kann als unumgängliche Konsequenz angesehen werden. Nachdem großen Erfolg des ersten Films, muss daran angesetzt werden, um Sonic nicht wieder in Vergessenheit geraten zu lassen.

Fortsetzung verspricht noch mehr Filmspaß

Der neue Sonic Filmableger erscheint am 31. März 2022 und die Trailer und Bilder sorgen für Freudensprünge. Nicht nur das, Paramount und Sega haben es geschafft, das gesamte Team zusammenzuhalten. Jim Carrey, Ben Schwartz und Neuzugang Idris Elba sind Namen, die jedes Film-Franchise gerne unter Vertrag hätte. Jeweiligen Aussagen nach zu urteilen, funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Sega und Paramount wunderbar und beide Parteien freuen sich auf eine Zukunft, die langanhaltende Sonic-Unterhaltung mit sich bringen wird. Für alle Fans, die dachten Sonic sterbe aus und für die die Bekanntmachung eines Spiels, welches verdächtig nach “Sonic – Breath of the Wild” aussieht, könnte die Fokussierung auf Film und TV beziehungsweise Streaming Show die Rettung darstellen.

