Wir verlosen zusammen mit SquareOne Entertainment 2x Hinterland (als Blu-ray & DVD)

Zwei Jahre hat Peter Perg (MURATHAN MUSLU) nach dem Großen Krieg in russischer Kriegsgefangenschaft verbracht. Als der ehemalige Kriminalinspektor 1920 wieder in seine Heimatstadt Wien kommt, ist nichts mehr so, wie es war: Das ehemalige Kaiserreich ist jetzt eine Republik, seine Frau hat die Stadt verlassen, er wird von Albträumen geplagt. Und ein Serienmörder macht die Stadt unsicher, hinterlässt seine Opfer bizarr und grausam verstümmelt. Zunächst gerät Perg selbst in den Fokus der Ermittlungen des jungen Kommissars Paul Severin (MAX VON DER GROEBEN) und der Gerichtsmedizinerin Theresa Körner (LIV LISA FRIES), doch dann schließen sie sich zusammen, um die Bestie von Wien zu stellen, bevor es weitere Morde geben kann. Denn der Killer hat sein Werk noch nicht vollendet…

© 2022 SquareOne Entertainment / Starttermin fürs Heimkino: 18. Februar 2022 als Blu-ray und DVD

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit SquareOne Entertainment insgesamt folgende Game & Watch: The Legend of Zelda-Pakete:

Gewinner 01 1x Hinterland als Blu-ray Hinterland [Blu-ray] Murathan Muslu, Liv Lisa Fries, Max von der Groeben (Schauspieler)

Stefan Ruzowitzky (Regisseur)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Gewinner 02 1x Hinterland als DVD Hinterland Amazon Prime Video (Video on Demand)

Murathan Muslu, Liv Lisa Fries, Marc Limpach (Schauspieler)

Stefan Ruzowitzky (Regisseur) - Stefan Ruzowitzky (Autor) - Alexander Dumreicher-Ivanceanu (Produzent)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram, Facebook und/oder auf Twitter.

2.) Löst in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

„Frage Wir möchten gerne von dir wissen, wer die Tochter von Billy Loomis ist?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 15. Februar 2022. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück!

Vielen Dank an SquareOne Entertainment für die Bereitstellung der Preise.